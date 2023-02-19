Монета від художника Олега Шупляка з Тернопільщини стала переможною

Українська пам’ятна монета номіналом 5 гривень «До 30-річчя незалежності України» визнана кращою у світі. Автором ескізів до неї став відомий митець з Тернопільщини Олег Шупляк.

Українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих у світі та перемогли у двох номінаціях престижного міжнародного конкурсу «Монета року» від авторитетного нумізматичного видання World Coin New. Одна з них вийшла до фіналу. Це була монета номіналом у 5 гривень, випущена до 30-річчя незалежності нашої країни. Ескізи до неї готував заслужений художник України, наш земляк з Бережан Олег Шупляк, пише “20 хвилин”.

На аверсі монети зображені лелеки, що летять над полем з вишивкою у стилі традиційних українських візерунків. На реверсі – вишита стрічка, яка нагадує ланцюжок ДНК та символізує код нації.

Творчу ідею втілював у життя скульптор Володимир Атаманчук.

Про це розповідають у Національному банку України.

Цей шедевр художнього дизайну вразив членів журі престижного конкурсу. Українська монета у фіналі змагалась з канадськими та австрійськими. Вона з великим відривом від суперників здобула абсолютну першість в номінації «Найхудожніша монета».

Художник-оформлювач переможної 5-гривневої монети вже висловив свої враження з приводу цієї визначної події.

– Дорогі друзі! Українська монета вперше в історії стала найкращою в світі!

Ця перемога потрібна зараз нам усім, потрібна Україні на шляху до Великої Перемоги!

Я дякую всім і кожному, хто вірив і підтримав, – написав Олег Шупляк.

Довідка:

Олег Шупляк — український художник, педагог, член Національної спілки художників України, заслужений художник України. Він народився 23 вересня 1967 року в селі Біще, що на Бережанщині. Художник працює у різних стилях живопису. Широку популярність у світі здобула його серія «Двовзори» (авторська назва картин-ілюзій з подвійним змістом).

Першу персональну виставку організував у 1991 р. у Бережанському краєзнавчому музеї. Від 1990 року мав більше трьох десятків персональних виставок в Україні та за кордоном. Роботи знаходяться у колекціях Національного музею Тараса Шевченка у Києві, Міністерства культури України, міжнародного Фонду «Культурне надбання», Наукового центру Онтаріо (Канада), а також у приватних колекціях багатьох країн світу.