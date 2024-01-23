Мокрий сніг та ожеледицю прогнозують синоптики на Тернопільщині

Погоду Тернопільської області визначатиме вночі, 24 січня, поле підвищеного атмосферного тиску, вдень проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над північною Європою. Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
У Тернопільській області 24 січня погода буде хмарною, вночі без істотних опадів, а вдень мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вдень слабка ожеледь та слабке налипання мокрого снігу. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.
У місті Тернопіль теж буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вдень слабка ожеледь та слабке налипання мокрого снігу, вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 2° морозу, вдень 1 – 3° тепла.
24 січня вдень пориви південно – західного вітру 15 – 20 м/с. 24 – 28 січня на дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І.
25 січня погода буде хмарною з дощем та мокрим снігом. На дорогах ожеледиця, вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.
26 січня хмарна погода і невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний, 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.