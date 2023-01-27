Мобілізація на Тернопільщині: тотальне вручення повісток на вулицях (поради адвоката)

На Тернопільщині та й на території усієї країни триває мобілізація. Досить часто на вулицях Тернополя та у населених пунктах області повістки військовозобов’язаним громадянам вручають посеред вулиці.

Багато із них не знає, якою має бути процедура вручення “запрошення” до військкомату. Поради для чоловіків призовного віку від адвоката Романа Сімутіна, публікує сайт “Патріоти” .

Він зазначає, що в Україні і справді почастішали випадки вручення повісток на вулиці. Для прикладу, він навів один із випадків, коли знайома поскаржилась, що у її чоловіка та сина поліція перевірила документи біля ТРЦ і під конвоєм вручила повістки.

“Видача повісток у такий спосіб – незаконна. Повістка повинна бути заповнена та підписана військовим комісаром заздалегідь, а не заповнюватися при вас на вулиці військовим, який навіть не є працівником військкомату й не може підтвердити свою особу. Тобто, відповідальність виникає у разі дотримання порядку вручення повістки, визначеного Кабміном. Якщо юридично — це відсильна норма, недотримання якої породжує незаконність дій військкомату. Але якщо ви візьмете повістку та прийдете у військкомат — тоді ви „освятите“ цю незаконність та визнаєте правомірність дій військкомату” – переконаний правозахисник.

У таких випадках адвокат радить не панікувати.

“Пам’ятаймо: поліція може перевірити ваші документи лише за наявності шести підстав, зазначених в ст. 32 ЗУ “Про Національну поліцію” . Якщо вам не можуть повідомити причину перевірки — документи не пред’являйте. Відмовка типу” у нас воєнний час” – це не підстава, бо зміни до закону не внесли. Якщо все ж таки вирішили пред’явити документи, тоді хоч не передавайте їх у руки, просто покажіть — цього достатньо щоб вони пересвідчилися у вашій особі. Якщо ж поруч буде військовий — відмовляйтеся, повідомивши, що не дозволяєте передавати ваші персональні дані третім особам” – пише Роман.

Адвокат наголосив, що теж саме стосується і водіїв, тільки щодо посвідчення водія. Не віддавайте до рук документів та не пред’являйте без законних підстав ваше посвідчення.

“Вас будуть канючити, погрожувати складанням акту про відмову. Але це можливо лише, якщо ви пред’явите паспорт чи права, тому висновки очевидні” – підсумував Роман Сімутін.

Надавати документи для перевірки особи під час військового стану ми зобов’язані, але чи варто їх передавати у руки правоохоронців або представникам військкомату це вже особисте рішення кожного.