Міст у Теребовлі виявився ще більш небезпечним та аварійним: нові деталі

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області проводить реконструкцію мосту через річку Гнізна на 354 кілометрі траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Споруда була збудована понад 90 років тому і перебуває в аварійному стані. Руйнування мосту такі значні, що мостобудівники повністю його демонтують і фактично зведуть «з нуля» нову конструкцію. На державних дорогах області це буде перше реальне будівництво з 2008 року, повідомили на сторінці служби.

Зараз стару аварійну конструкцію мосту розбирають. Під час демонтажу проміжної опори підрядна організація виявила, що міст був ще більш небезпечним та фактично дивом не завалився.

З’ясували, що основна бетонна опорна частина була влаштована на дерев’яних палях, заглиблених на приблизно 4 метри. Під час розбивання самої бетонної опорної частини також виявили відсутність будь-якого армування, тобто опорна частина мосту являла собою суцільний бетонний стовп.

Ці елементи мостової споруди були зведені 1962 року, вони повністю втратили несучу здатність. Ба більше, відсутність армування у бетоні для штучної динамічної споруди з нинішніми умовами навантаження від транспорту – це майже гарантоване руйнування з непередбачуваними наслідками.

Дерев’яні елементи на штучних спорудах були допустимими у минулому та позаминулому століттях, однак зараз на них неможливо розрахувати навантаження від руху транспорту. За останні десятиліття вантажопідйомність сучасних транспортних засобів збільшилася у рази. Так само у геометричній прогресії росте інтенсивність руху.

Нагадаємо, що міст через річку Гнізна розташований на ділянці траси М-19, де щодня проїжджає близько 15 000 транспортних засобів. Під час обстеження на ньому виявили численні недоліки, які загрожували безпеці руху та могли призвести до руйнування: – поперечні тріщини прогонової будови з розкриттям – замокання прогонової будови та активна корозія з вилуговуванням бетону – поздовжня тріщина залізобетонної плити проїзної частини прогонової будови – розтріскування бетону з поздовжніми та похилими тріщинами та оголенням арматури в місцях обпирання балок прогонової будови – відсутні перехідні плити – часткове руйнування сіток габіонного кріплення берегів річки в підмостовій зоні – значні розмиви конусів – незадовільний стан проїзної частини на мості та підходах до нього тощо.

Зважаючи на небезпеку для усіх учасників дорожнього руху, стратегічну важливість траси М-19 для логістики Тернопільської області та країни, інтенсивний рух через місто Теребовля, Служба відновлення ініціювала невідкладний ремонт мосту. Уряд спрямував на роботи кошти Європейського інвестиційного банку. Фінансування є цільовим, ці кошти виділені на ключові проекти транспортної інфраструктури в Україні.