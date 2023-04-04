Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад з УПЦ МП до ПЦУ

40 громад Тернопільщини перейшли до парафій Православної церкви України, але державний реєстратор не може узаконити їх переходу. Це є нонсенс для нашої області!

Тернопільська обласна рада одна із перших піднімала питання щодо реєстрації, однак процес блокується на рівні Міністерств – юстиції та культури. ⠀ Вочевидь їх очільники явно слугують московському патріархату та структурам ФСБ. Обласна рада вимагає негайних рішучих дій!

“В першу чергу на засіданні сесії Тернопільської обласної ради ми проголосували звернення – звільнити міністра юстиції Дениса Малюськи, який блокує проведення акредитації державному реєстратору області” – зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. ⠀

Які подальші кроки Тернопільської обласної ради? ⠀

Депутати Тернопільської обласної ради звернулися до міністра культури Олександра Ткаченка з вимогою розірвання угоди з представниками московського патріархату щодо користування Лаврою. Міністерство культури України є власником комплексу споруд і лише воно може припинити оренду.

Робоча група, створена на розпорядження Михайла Головка при Тернопільській обласній раді, виявила грубі порушення законодавства щодо незаконного використання землі під Почаївської Лаврою та ряд зловживань тимчасовими утримувачами споруд, тому підготувала ще цілий ряд звернень до органів державної влади.