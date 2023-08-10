Мешканець Тернопільщини відмовився від мобілізації, бо “переживає за своє господарство”

На Кременеччині ще одного військовозобов’язаного засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Лановецьким районним судом Тернопільської області до 3 років позбавлення волі засуджено військовозобов’язаного, мешканця села Печірна Кременецького району, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України).

Прокурор Кременецької окружної прокуратури довів у суді, що чоловік перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.

Після оголошення та проведення мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби у Збройних Силах України.

Отримавши повістку для відправлення у складі команди до навчального центру для проходження військової служби у Збройних Силах України, не маючи правових підстав на відстрочку, чоловік не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На суді обвинувачений свою вину визнав у тому, що він пройшов лікарську комісію, отримав повістку, однак, за його словами, до військкомату не з’явився, бо не має сім’ї й не вбачає підстав іти воювати, а також має город, свійських тварин і переживає за своє господарство й психологічно не готовий до несення служби.

Враховуючи викладене, суд призначив покарання винній особі – 3 роки позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, нещодавно Кременецьким районними судом Тернопільської області одного військовозобов’язаного вже засуджено до 3 років позбавлення волі за аналогічний злочин.