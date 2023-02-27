Мережа супермаркетів АТБ у Тернополі повідомила про нововведення

З 24 лютого мережа супермаркетів АТБ у Тернополі та інших областях запровадила нововведення, яке покликано допомогти ЗСУ і медичним закладам України.

“АТБ-Маркет проводить організацію збору благодійної гуманітарної допомоги ЗСУ та медичним закладам”, – зазначили в пресслужбі АТБ.

Тепер в магазинах мережі можна придбати благодійний сертифікат. Сертифікати на товари для ЗСУ є номіналом 30, 50, та 100 грн.

Після того, як покупець придбав його, то отримує сувенірну наклейку. А кошти по номіналу сертифіката у повному обсязі передадуть ЗСУ та медзакладам.

Таким чином кожен, хто завітає в супермаркети АТБ, чи в Ужгороді, чи в Києві, чи у Львові, чи в Житомирі, чи в іншому місті може долучитися до доброї справи і цим наблизити перемогу України над ворогом.