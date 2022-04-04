У які саме дні варто чекати на магнітні коливання?

Найсильніша магнітна буря, що досягає рівня G1, припадає на період з 31 березня по 2 квітня. А в неділю, 3 квітня, вона піде на спад.

Наступний неспокійний період настане через два тижні – з 17 по 20 квітня. Очікується не дуже потужний, але затяжний геомагнітний сплеск.

Третя та остання хвиля накриє Землю наприкінці місяця. 27 квітня магнітосфера буде напружена, 28 та 29 квітня очікується серйозна буря, а 30-го числа вона піде на спад.

Майте на увазі, що Сонце непостійне, і прогноз його активності може змінюватися.

Отож, запам’ятайте!

Незначні магнітні коливання у квітні очікуються: 3, 18, 19, 20, 27, 30 числа.

Серйозні магнітні бурі можливі 1, 2, 17, 28, 29 квітня.