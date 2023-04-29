Люди приїхали з переломами: у Тернополі зустріли евакуаційний потяг з Покровська

Евакуаційний потяг з Покровська зустріли на пероні залізничного вокзалу у Тернополі. Приїхали люди з переломами, а також гіпертонічними хворобами. Їх госпіталізували до місцевих лікарень.

Покровську громаду, що на Донеччині, продовжують обстрілювати окупанти. Відтак перебувати там небезпечно.

“Потрапила до лікарні, а звідти вже нас евакуювали. Було кілька прильотів поблизу. Росіяни ні перед чим не зупиняються. Тепер тут зможу продовжити лікування. Тут безпечно”, – каже жителька Донеччини Уляна Бура.

В евакуаційному потязі прибули пацієнти із захворюваннями різного рівня важкості, – розповіла заступниця координатора медичного проєкту «Евакуаційний потяг «Лікарі без кордонів» Альбіна Жаркова.

“Найчастіше ми привозимо пацієнтів, які потребують тривалого лікування, вони не можуть бути забезпечені цим лікуванням у своїх лікарнях. Ці лікарні знаходяться близько до лінії фронту. В нас є медичні вагони, які обладнані, як лікарський стаціонар. Є вагон реанімаційний, в цьому вагоні є 5 ліжок, які обладнані моніторами, апаратами ШВЛ, іншим діагностичним і підтримуючим обладнанням”.

Загалом Тернопільська область прийняла вже понад 20 евакуаційних поїздів та понад дві сотні пацієнтів з серцево-судинними, онкологічними, ендокринними захворюваннями, пораненнями різного типу, травмами.