Купівля-продаж по-новому: тепер задля збільшення податку потрібно буде вказувати реальну вартість авто

Першого жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалено процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.

Продаж від двох легкових автомобілів у рік обкладається податком на прибуток на 2-й автомобіль 5%, а на 3-й в рік та більше – 18%. Реалізація першого транспортного засобу впродовж року – без податку. Продаж першого вантажного автомобіля – 5 %, а другого і наступних – 18 %.

Коли особа реалізовує легковий автомобіль (від двох і більше) або вантажний у сервісних центрах МВС України – обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуються повною мірою.

«Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з довідкою про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5 % становитиме 22,5 тис. грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 тис. грн, відтак податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 тис. грн – це не алегорія, а реальність. Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3, 2022 року випуску, за 10000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн», – пояснив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Середню ринкову вартість із легкістю можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.

Станом на серпень 2024 року в Україні функціонує 3,5 тис. суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. За 2023 рік через торгівельні організації реалізовано 470 тис. автомобілів.

Нововведення прогнозовано збільшить надходження до державного бюджету України та утвердить справедливий підхід до здійснення господарської діяльності з продажу транспортних засобів, вважають у Департаменті комунікації МВС України.