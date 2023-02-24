“Кракен” вражає дітей і дорослих: на Тернопільщині виявили новий штам коронавірусу

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Інфікованих COVID-19 більшає, серед них – і діти, і дорослі.

Епідеміологи кажуть, що це злиття двох видів штаму «Омікрон». Вірус більш заразний, але його перебіг легший.

“Бачимо, що кількість хворих збільшується. За минулий тиждень зареєстровано 445 випадків захворювання Covid-19, проти 232 за попередній тиждень. Тобто ріст в 1,9 разів збільшився. За тиждень було зареєстровано 72 випадки захворювання серед дітей, за попередній тиждень – 28, серед медиків – 18 випадків, за попередній тиждень –11, серед працівників закладів освіти –18, за попередній тиждень – 7, і 2 летальних випадки, за попередній тиждень –1. В інфікованих помічається більш легкий перебіг хвороби, менше випадків госпіталізації і летальних наслідків. Але надалі зберігається тенденція, що хворіють старші групи населення, люди, які мають супутні захворювання, а саме онкологічні, цукровий діабет та серцево-судинні хвороби. Також летальні випадки спостерігається саме серед таких груп населення”, – розповідає Оксана Чайчук.