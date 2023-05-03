Короткочасні дощі прогнозують на Тернопільщині – якою буде погода у найближчі дні

4 травня погоду області визначатиме вплив атмосферних фронтів з північного заходу. Про це розповіли у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зокрема в області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликі короткочасні дощі. Вдень без істотних опадів, вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 6 – 11° тепла, вдень 12 – 17° тепла.

У місті Тернопіль також буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме 8 – 10° тепла, а вдень 14 – 16° тепла.

5 і 6 травня буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі, 5 травня, сягатиме 5 – 10° тепла, вдень 13 – 18° тепла. 6 травня температура становитиме вночі 1 – 6° тепла, вночі та вранці на поверхні ґрунту очікують заморозки 0 – 5°, температура повітря вдень 10 – 15° тепла.