За попередній тиждень на Тернопільщині зафіксували 329 нових випадків COVID-19.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.
З 10 по 16 жовтня в області госпіталізували 102 людини. 3 випадки були летальними.
Нагадаємо, за весь час пандемії у Тернопільській області зареєстрували 161 841 інфікування повідом. Одужали – 158 79 осіб, померли – 2 462.
У Департаменті нагадують про важливість носіння масок у місцях великого скупчення людей, а також необхідність здійснювати вакцинацію проти коронавірусної хвороби.
А ви носите маску?