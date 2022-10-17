За попередній тиждень на Тернопільщині зафіксували 329 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

З 10 по 16 жовтня в області госпіталізували 102 людини. 3 випадки були летальними.

Нагадаємо, за весь час пандемії у Тернопільській області зареєстрували 161 841 інфікування повідом. Одужали – 158 79 осіб, померли – 2 462.

У Департаменті нагадують про важливість носіння масок у місцях великого скупчення людей, а також необхідність здійснювати вакцинацію проти коронавірусної хвороби.

А ви носите маску?