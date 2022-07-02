У «Контінентал Фармерз Груп» стартувала перша хвиля жнив. Розпочали обмолот озимого ячменю, під який відведено 11,4 тис. га. Далі збиратимуть озимі ріпак і пшеницю. Запланована площа під ці культури — 34,6 тис. га та 40,1 тис. га відповідно. Всього під час літніх жнив компанія планує зібрати врожай із загальної площі 86,2 тис. га.

У «Контінентал» зазначають, що цьогорічна збиральна кампанія почалася відповідно до планів. Погодні умови, які її супроводжують, сприятливі.

«Ми розпочали жнива, які, без перебільшень, мають надвагоме значення не тільки для нашої компанії, а й для країни. Вони, безперечно, не будуть простими для усіх аграріїв. Наша команда напружено працювала та готувалася до цього періоду. Логістика, постачання ТМЦ, підготовка потужностей для зберігання і ще низка питань, які ми вирішували завчасно, щоб зараз не зупинятися та оперативно зібрати збіжжя. Попередньо плануємо отримати планові показники врожайності. Цьогорічна весна була доволі посушливою в окремих регіонах, але критичного впливу на стан культур немає», — коментує Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон Нолкен.

Під час жнив на полях «Контінентал» працюватимуть 113 комбайнів. Після збору збіжжя одразу оброблятимуть ґрунт під наступні культури.

Повністю готові до прийому врожаю елеватори компанії. Цього сезону заплановано здійснювати зберігання врожаю на 5 елеваторах і 3 сушильно-зернових комплексах загальною потужністю понад 500 тис. тонн.