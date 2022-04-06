Скористатися методом обстеження комп’ютерної томографії можуть усі пацієнти із відповідними показами та за направленням лікаря, який скеровує пацієнта у необхідну лікарню для обстеження.

“Ми нещодавно повністю запустили робочий процес і маємо можливість обстежувати усіх пацієнтів, які перебувають у нашому лікувальному закладі, а також пацієнтів, які звертатимуться до нас, щоб пройти і стаціонарні, і амбулаторні обстеження на цьому апараті”, – розповідає медичний директор однієї із лікарень Тернопільщини.

“Цей апарат так сконструйований, що в ньому є певні як технічні, так і програмні рішення, які допомагають нам виконувати ангіографічні дослідження”, – каже медик із клініки LISOD.

Директор ДОЗ наголосила, що, попри місяць активної боротьби проти російської федерації, медики продовжують виконувати свої обов’язки і забезпечувати активну роботу системи охорони здоров’я області.

“Сьогодні місяць незламності і боротьби українського народу проти повномасштабного вторгнення російської федерації. Нині ведуть боротьбу усі – наші воїни, наші лікарі, наші вчителі і навіть наші діти. Ми в тилу виконуємо свою роботу і допомагаємо усім, хто цього потребує. Сьогодні ми в одній із лікарень, де є державне обладнання, ми отримали ліцензію і вже почав працювати комп’ютерний томограф. Життя триває!” – каже директор департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.