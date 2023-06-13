Комісія з питань законності Тернопільської облради прийняла рішення щодо центру “Мати і дитина»

Про це розповідає Суспільне.Тернопіль.

На засідання прийшли представник центру “Мати і дитина” і повідомили комісії, чому проти такого об’єднання.

Натомість не з’явилися представники дитячої лікарні та департаменту охорони здоров’я.

Заслухавши медиків учасники комісії прийняли рішення підтримати перинатальний центр “Мати і дитина”. Переконані, немає аргументів “за” таке об’єднання.

“Ми підтримали трудовий колектив. Не були озвучені аргументи на користь можливого об’єднання перинатального центру з обласною дитячою лікарнею. А якщо немає аргументів, то це рішення немає права на життя, немає перспективи. І я вже говорив на засіданні комісії, що з цього приводу не лише департамент охорони здоров’я та міністерство охорони здоров’я буде приймати рішення, а й депутати обласної ради. Вони лише в сесійному порядку можуть погодити питання щодо реорганізації чи об’єднання відповідних установ”, – наголосив голова постійної комісії Олег Сиротюк.