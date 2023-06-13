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Комісія з питань законності Тернопільської облради прийняла рішення щодо центру “Мати і дитина»

13.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Здоров`я

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Питання об’єднання двох медичних закладів – обласного перинатального центру Мати і дитинаі обласної дитячої лікарні, розглянули на постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань законності.

Про це розповідає Суспільне.Тернопіль.

На засідання прийшли представник центру “Мати і дитина” і повідомили комісії, чому проти такого об’єднання.

Натомість не з’явилися представники дитячої лікарні та департаменту охорони здоров’я.

Заслухавши медиків учасники комісії прийняли рішення підтримати перинатальний центр “Мати і дитина”. Переконані, немає аргументів “за” таке об’єднання.

“Ми підтримали трудовий колектив. Не були озвучені аргументи на користь можливого об’єднання перинатального центру з обласною дитячою лікарнею. А якщо немає аргументів, то це рішення немає права на життя, немає перспективи. І я вже говорив на засіданні комісії, що з цього приводу не лише департамент охорони здоров’я та міністерство охорони здоров’я буде приймати рішення, а й депутати обласної ради. Вони лише в сесійному порядку можуть погодити питання щодо реорганізації чи об’єднання відповідних установ”, – наголосив голова постійної комісії Олег Сиротюк.

Рішення направили голові обласної ради та обласної військової адміністрації, департаменту охорони здоров’я та Міністерству охорони здоров’я.

Теги: тернопільська обласна рада, перинатальний центр "Мати і дитина"

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