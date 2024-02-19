Командування прокоментувало обставини смерті Миколи Ірзайкіна у військовому таборі

Обставини смерті 35-річного Миколи Ірзайкіна прокоментувало командування військової частини А2900, куди мобілізованого направив Тернопільський центр комплектування для проходження базової загальновійськової підготовки. Життя військового обірвалося 9 лютого – через 9 днів після мобілізації, в одному з польових таборів, де проживають мобілізовані військовослужбовці. До слова, Микола Ірзайкін не дожив 11 днів до свого Дня народження, 20 лютого йому виповнилося б 36 років.

Хронологію подій у зверненні до преси прокоментувала начальниця служби зв’язків із громадськістю військової частини А2900, майор Анна Гаврилюк, пише Терен

2 лютого 2024 року призваний за мобілізацією солдат Микола Ірзайкін прибув з Тернопільського ТЦК та зарахований до списків військової частини А2900. 8 лютого під час проведення занять з вогневої підготовки близько 14.00 він звернувся до чергового фельдшера-старшого бойового медика зі скаргами на слабкість, озноб, підвищення температури тіла. Після його оглянули, призначили жарознижуючі препарати та в супроводі 3-х військовослужбовців направили в лазарет польового табору. Повторний огляд черговий фельдшер здійснив після повернення із занять, – йдеться у повідомленні.

Скарги на здоров’я, лазарет, погіршення, смерть

9 лютого Миколу Ірзайкіна мали направляти на госпіталізацію. Однак близько 4.50 у лазареті польового табору у нього погіршився стан здоров’я (хрип, кашель, підвищення температури) та втрата свідомості.

Із 4.50 до 6.00 черговий фельдшер надавав медичну допомогу та проводив реанімаційні заходи. Близько 06.00 реанімаційні заходи результатів не дали, після чого була констатована смерть військовослужбовця. Згідно з інформацією свідків та відповідно до матеріалів службового розслідування, було встановлено, що солдат Ірзайкін мав погане самопочуття за 4 дні до смерті. Але до чергового медика не звертався, адже був переконаний, що це звичайна застуда, – зазначає Анна Гаврилюк.

Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть від Обласного бюро судово-медичної експертизи Житомирської обласної ради причиною смерті є гостра легенево-серцева недостатність, пневмонія, неуточнена. У службі зв’язків із громадськістю військової частини також наголошують, що солдат захворів безпосередньо під час проходження навчання та життєдіяльності у польових умовах. Відтак питань до ВЛК немає.

Проживають в умовах, наближених до бойових

У службі зв’язків з громадськістю військової частини також прокоментували питання про несприятливі умови проживання мобілізованих у навчальному центрі. Водночас нагадують, що військовослужбовців направляють в район бойових дій виключно після отримання необхідних навичок та опанування своєю військовою спеціальністію.

Під час воєнного стану військовослужбовцям заборонено проживати в приміщеннях на території військової частини, тому розміщення особового складу здійснюється в польових умовах з двох об’єктивних причин:

збереження життя військовослужбовців через загрозу ракетних ударів;

створення умов, наближених до районів виконання бойового завдання, – йдеться у повідомленні.