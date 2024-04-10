“Коли ворог став нищити українські міста та села, він не вагаючись пішов боронити Батьківщину”: в останню дорогу провели добровольця з Тернопільщини

На Тернопільщині десятки людей прийшли попрощатися та віддати останню шану Андрію Сисаку. Герой загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу землю від російських окупантів на Сумщині.

“Андрій був вірним сином України. Коли ворог став нищити українські міста та села, він не вагаючись пішов боронити Батьківщину. До лав Збройних Сил України боєць долучився у травні 2022 року.

5 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Шевченкове Охтирського району Сумської області Андрій загинув внаслідок підриву міни. Односельці, побратими та всі, хто знав Андрія, запам’ятають його як завжди привітного та радісного юнака.

Прощання з Героєм розпочалося у селі Бобулинці біля його рідної домівки. Потім чин поховання продовжили у храмі Архистратига Михаїла УГКЦ. Під скорботну мелодію духового оркестру та з усіма військовими почестями Андрія Сисака поховали на місцевому кладовищі. Він мріяв про мирне життя у вільній Україні. За це й віддав своє молоде життя.

Вічна пам’ять Герою! Слава Україні! Героям слава!” – йдеться у дописі громади.