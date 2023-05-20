Коли тернополянам очікувати збільшення тарифів на “комуналку”?

Так, згідно з інформацією, отриманою від Центробанку, підвищення тарифів на комунальні послуги буде здійснюватись поетапно і триватиме протягом кількох років. Однією з основних причин зростання інфляції в країні є необхідність установлення адміністративних цін та тарифів на економічно обґрунтованому рівні, як пояснили у Національному банку.

“З огляду на велику соціальну важливість тарифів, очікується, що їх підвищення буде супроводжуватись розширенням соціальної підтримки. Урядові рішення щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів, з метою усунення дисбалансів у енергетичному секторі, головним чином визначатимуть прогнозний рівень адміністративної інфляції”, – зазначили фахівці Національного банку.

У прогнозі також враховується можливе підвищення тарифів на електричну енергію для побутових споживачів у поточному році.

“Припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише наступного року”, – йдеться у звіті.

Таким чином, Україна готується до можливого підвищення цін на електроенергію. Поточні тарифи на електрику становлять 1,44 грн/кВт-год для споживання до 250 кВт-год за місяць та 1,68 грн/кВт-год для більш високих обсягів споживання.

Варто зазначити, що термін дії чинних тарифів закінчився 1 травня, але уряд прийняв рішення продовжити їх дію до червня 2023 року, що означає, що влітку можуть відбутися підвищення цін. Хоча остаточне рішення щодо нових тарифів ще не ухвалено, Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже оприлюднила економічно обґрунтовану вартість електроенергії для споживачів, яка є учетверо більшою за поточну ціну.

Регулятор пояснює, що діюча фіксована ціна, встановлена урядом на електрику для побутових споживачів, не покриває всі складові витрат на виробництво, передачу та постачання електроенергії споживачам. Однак, вважають, що підвищення цін не буде радикальним. Планується збільшити верхній тариф з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год.

При цьому, у країні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення на окремі види комунальних послуг, зокрема, на постачання теплової енергії, гарячої води та природного газу. Ці послуги не повинні подорожчати під час воєнного стану, а також пів року після закінчення.