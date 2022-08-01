Усі бажаючі можуть взяти участь у заходах за попереднім записом.

Працівники Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) відділення денного перебування продовжують організовувати для людей поважного віку з Тернопільської громади різноманітні заходи, повідомляє пресслужба міської ради. Запрошують усіх охочих цікаво та корисно провести своє дозвілля.

Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка,8, повідомляє Тернопільська міська рада.

Понеділок, 01 серпня

10:00 – Йога у парку Національного відродження;

11:00 – Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий за телефоном +380982963180);

12:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євменова (кабінет №6);

12:00 – Похід в аквапарк «Алігатор»;

14:00 – Лікувальна фізкультура (кабінет №6).

Вівторок, 02 серпня

11:00 – Психологічний клуб «Психея» тема: «Типологія особистості», частина 5. Аналіз соціотипу;

12:00 – Похід у ресторан «Сапсан»;

15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».

Середа, 03 серпня

10:00 – Йога у парку Національного відродження;

11:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євменова (кабінет №6);

12:00 – Психолого-корекційне заняття група «Сонечко» у парку «Здоров’я»;

12:00 – Катання на катамаранах на Тернопільському ставі.

Четвер, 04 серпня

10:00 – Руханка 60-плюс з тренером з легкої атлетики;

10:00 – Консультації за телефоном +380675305940;

11:00 – Велопрогулянка;

11:00 – Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий +380982963180);

14:00 – Екскурсія у Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці;

14:00 – Гаджетологія. Комп’ютерна грамотність (запис);

15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».

П’ятниця, 05 серпня

10:00 – Гра у великий теніс «Central Park»;

11:00 – Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);

12:00 – Пікнік із настільними іграми у парку «Здоров’я»;

12:00 – Лікувальна фізкультура (кабінет №6);

14:00 – Майстер-клас з плетіння гачком (кабінет №8).

Нагадаємо, такі заходи у Тернополі щотижня проводять для людей пенсійного віку