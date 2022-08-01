Усі бажаючі можуть взяти участь у заходах за попереднім записом.
Працівники Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) відділення денного перебування продовжують організовувати для людей поважного віку з Тернопільської громади різноманітні заходи, повідомляє пресслужба міської ради. Запрошують усіх охочих цікаво та корисно провести своє дозвілля.
Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40.
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка,8, повідомляє Тернопільська міська рада.
Понеділок, 01 серпня
10:00 – Йога у парку Національного відродження;
11:00 – Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий за телефоном +380982963180);
12:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євменова (кабінет №6);
12:00 – Похід в аквапарк «Алігатор»;
14:00 – Лікувальна фізкультура (кабінет №6).
Вівторок, 02 серпня
11:00 – Психологічний клуб «Психея» тема: «Типологія особистості», частина 5. Аналіз соціотипу;
12:00 – Похід у ресторан «Сапсан»;
15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
Середа, 03 серпня
10:00 – Йога у парку Національного відродження;
11:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євменова (кабінет №6);
12:00 – Психолого-корекційне заняття група «Сонечко» у парку «Здоров’я»;
12:00 – Катання на катамаранах на Тернопільському ставі.
Четвер, 04 серпня
10:00 – Руханка 60-плюс з тренером з легкої атлетики;
10:00 – Консультації за телефоном +380675305940;
11:00 – Велопрогулянка;
11:00 – Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий +380982963180);
14:00 – Екскурсія у Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці;
14:00 – Гаджетологія. Комп’ютерна грамотність (запис);
15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
П’ятниця, 05 серпня
10:00 – Гра у великий теніс «Central Park»;
11:00 – Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);
12:00 – Пікнік із настільними іграми у парку «Здоров’я»;
12:00 – Лікувальна фізкультура (кабінет №6);
14:00 – Майстер-клас з плетіння гачком (кабінет №8).
Нагадаємо, такі заходи у Тернополі щотижня проводять для людей пенсійного віку