Кацуба запропонував бізнесу і державі “почати все з чистого аркушу”

Щоб подолати постійні суперечки між державою – особливо правоохоронними органами – і бізнесом, необхідно довести до кінця інституційні реформи, в першу чергу судову, а також “перегорнути сторінку” по господарським суперечкам 10-20 річної давнини. Про це у своєму блозі написав підприємець і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба.

Експерт вважає, що тільки поєднання реформ і “економічної амністії” дозволить перезавантажити економіку. Перший елемент — це, в першу чергу, про судову реформу, пише Кацуба. Бо без суду будь-яка якісно прописана процедура завжди буде знаходитися під ризиком атаки недоброчесних конкурентів чи недоброчесних правоохоронців.

Другий елемент – амністія для всієї економічної й майнової діяльності громадян України в попередні десятиліття. Розібратися у сотнях тисяч актів на виділення землі, у десятках тисяч дозволів та рішень органів місцевого самоврядування, вирішити усі суперечки та при цьому не зламати те, що працює, — неможливо. Тому будь-які спроби розібратися у минулому приречені на вибірковість, звинувачення у політизації чи інших формах дискримінації.

“Я переконаний, що якщо провести амністію господарських (і майнових, і податкових, і усіх інших) порушень, а також зафіксувати права власності станом на 2022 рік (крім російського бізнесу) як недоторкані, ми зможемо поступово вийти на новий формат відносин держави (правоохоронців і судів) з бізнесом”, – резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба – український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.