Йде суттєве потепління: на Тернопільщині очікують до 19-ти градусів з позначкою плюс

Завтра, 22 квітня – область: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 4 – 9º тепла, вдень 12 – 17º тепла.
Місто: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 5 – 7º тепла, вдень 15 – 17º тепла.
23 квітня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 13 – 18º тепла.
24 квітня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 14 – 19º тепла.