21.04.2023 23:23

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Йде суттєве потепління: на Тернопільщині очікують до 19-ти градусів з позначкою плюс

21.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Погода

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На вихідні Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску.

Завтра, 22 квітня – область: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 4 – 9º тепла, вдень 12 – 17º тепла.

Місто: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 5 – 7º тепла, вдень 15 – 17º тепла.

23 квітня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 13 – 18º тепла.

24 квітня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 14 – 19º тепла.

Джерело: Тернополянни

Теги: прогноз погоди, погода на Тернопільщині

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