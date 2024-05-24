Хто винайшов колоду карт і найпопулярніші ігри в історії

На перший погляд, колода карт виглядає дуже просто. Однак в руках умілих гравців вони оживають. Захоплюючі карткові ігри та ефектні фокуси. А ви знали, що у світі існує близько 10 000 карткових ігор?

Трохи історії

Походження гральних карт є предметом дискусії. Вважається, що вони виникли в Китаї ще в дев’ятому столітті. До 14 століття карти поширилися по всій Європі, приблизно за зразком італійських колод Тарокі (все ще використовуються як карти Таро для ворожіння).

Однак існують і цікаві легенди. Кажуть, що гральні карти були винайдені членами імператорського гарему в 1120 році нашої ери як ліки проти постійної нудьги, пов’язаної з життям у палаці. У той час там жило приблизно 3000 осіб. І усім був необхідний засіб згаяти час.

Інша популярна легенда свідчить, що гральні карти були винайдені дратівливою дружиною індійського магараджі, яку все більше дратувала звичка чоловіка смикати за бороду. Дружина придумала карти як засіб зайняти й руки, і розум чоловіка, тим самим зменшивши причини своєї дратівливості.

Чому карткові ігри такі популярні?

Карткові ігри займають чільне місце в сучасному світі, і на це є вагомі причини. Ось чому ці картки популярні:

Легко адаптуватися – карткові ігри містять правила та ігровий процес, які передавалися різним поколінням. Однак зауважте, що правила залежать від регіону карток. Гравці можуть змінювати ці правила, щоб створити цікавішу гру. Крім того, кожен може грати в ці ігри, попри свій вік і досвід. Оскільки існує багато різноманітних карткових ігор, кожному легко знайти ту, що відповідає його віку та вподобанням.

Портативні – ви можете легко помістити картки в кишеню або сумку та зручно з ними ходити. Тому вони є популярними серед солдатів, моряків і різних мандрівників.

Легке налаштування – гравцям потрібно лише перетасувати колоду та грати в будь-яку карткову гру, яку вони хочуть. Крім того, більшість ігор мають природні перерви, тобто ви можете зручно вирішувати, як довго ви хочете грати.

Залежить як від удачі, так і від навичок. Хоча гравці не можуть контролювати свої шанси на перемогу, у минулому щасливі гравці вважалися прихильниками богів, що змушувало людей шанувати їх. У деяких карткових іграх вам знадобиться застосувати трохи стратегії, щоб виграти. Однак інші засновані виключно на везіння.

Обʼєднує гравців — гравці можуть вести навіть серйозні розмови, не перериваючи ігровий процес. Тому, якщо комусь є що сказати, не варто першим зупиняти гру. Таким чином, це не тільки робить їх веселими, але й збільшує зв’язки.

Найпопулярніші карткові ігри

Карткові ігри можна грати з друзями як настільну гру, так і онлайн pinup https://sloty-avtomati.com/

Блекджек

Однією з найпопулярніших ігор казино є блекджек, також відомий як 21. Гравці змагатимуться не один з одним, а проти дому, з метою наблизитися до 21, не переступаючи. Гра часто була вразливою для гравців з перевагою, які використовували такі методи, як підрахунок карт, і тому казино вживали заходів захисту від такої тактики.

Покер

З кількома варіаціями покер є дуже популярною картковою грою, в яку грають у відпочинок, змагання та професійно (особисто та онлайн). У покер, який зазвичай грають на гроші або щось інше, гравці роблять ставки на те, чи є їх рука кращою, ніж в інших гравців. Гравці можуть «коллувати», підвищувати свою ставку або фолд; це може призвести до блефу та додати психологічний аспект грі.

Пасьянс

Пасьянс, який у Британії також називають терпінням, має багато різних варіантів, у які може грати лише одна людина. Пасьянс — це, по суті, головоломка, де гравець повинен змінити порядок карт із перемішаної колоди у встановленому порядку. Пасьянс попередньо завантажений у ряд комп’ютерних операційних систем, що робить його доступним навіть без фізичної колоди карт.