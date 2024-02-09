Хочете поласувати лимонами – приїздіть у Ценів

Тут у теплиці родина Попиків вирощує не лише цитрусові, а й різноманітні екзотичні фрукти. Цією справою сім’я займається 14 років.

Теплицю звів старший господар

Мирослав Попик разом з дружиною, тещею, сином і донькою, маючи чималу господарку – землю, свійських тварин і птицю, як і ведеться здавен в українському селі, вирішив трішки поекспериментувати.

Тоді Мирослав Степанович не знав, що його ідея буде продовжуватися та розвиватися, а ще чарувати усіх, хто приходить нині на подвір’я Попиків.

Він просто вкопався на півтора метра у землю, звів енергоощадну теплицю, яку й досі тут опалюють дровами. Закупив кілька саджанців лимона, мандарина, апельсина, банана, інжиру тощо. Нині ці дерева вже добре розрослися і дають врожай смачних плодів.

Вдосконалює справу син

І ось уже 8 років роботою у теплиці зайнялася сім’я сина Степана. Батьки ж більше працюють з живністю, на городах. Тато займається садом, малинником та виноградником.

А молодший господар з дружиною Лесею та донечкою Роксоланою, яка нині ходить в третій клас, облюбували роботу в теплиці, вивели справу на новий рівень.

Тепер тут зростає суттєво більше сортів та різновидів рослин. За словами пана Степана, найбільше в їх теплиці – лимонів. Цвісти вони починають наприкінці лютого і вже до листопада-грудня тут збирають великі жовті плоди. Стиглі лимони можуть сягати і півтора кілограма.

«Плід лимона в нас дуже соковитий і ароматний. Цінність «Київського» сорту в тому, що в ньому утричі більше вітаміну С, ніж у звичайних лимонах. Цедра дуже ароматна. Її можна використовувати для випічки, сушити до чаю», – додає дружина Леся Попик.

У теплиці ростуть як великі дерева, так і саджанці у горщечках – апельсинів, мандаринів, лимонів, папайї, інжиру, гранату, лайма, ананасу, мурайї, а також карликовий сорт бананів тощо. Росте і плодоносить тут кава сорту «Арабіка». Кавові зерна родина сушить, меле і готує смачний напій.

Є рослини, які виростають з насіння, а деякі – з живців. Сім’я взялася за щеплення лимонів. Починають так зване повітряне вкорінення – з допомогою пакета з грунтом, прилаштованим до гілки. Це сприяє швидшому плодоношенню і розвитку рослини.

Коли плодоносять?

Я запитую у пана Степана, а коли починають плодоносити рослини лимона чи мандарина, якщо купити їх маленькими у горщиках. Каже, що в квартирі цитрусові починають давати плоди через 2-2,5 роки, банани – через 3-4. Але навесні їх щороку треба пересаджувати у трохи більшу посудину.

Подружжя усім, хто купує у них екзоти, дає інструкцію з вирощування таких рослин, а також не скупиться на консультації у соцмережах.

Які плоди є зараз у теплиці?

Пані Леся каже, що з листопада по березень вони ласують лимонами, якраз закінчилися в теплиці апельсини, але є мандарини і банани, два плоди папайї, кілька мурайї. Інжир і гранат буде влітку, а наприкінці весни – на початку літа зародить кава.

Навесні з теплиці у відкритий грунт планують висадити ківі, інжир, бо їх плоди надворі солодші та соковитіші, ніж у теплиці.

Росте у теплиці і так зване дерево-сад, на якому щеплено відразу лимон, апельсин і мандарин. Йому вже 8 років.

Рослини розмножують методом живцювання. Їм потрібно, щоб грунт прогрівався не менше, як до 25 градусів. Тоді вони найкраще вкорінюються. Потім живці пересаджують у горшки.

Запитую родину Попиків, що у них в планах. Кажуть, що посадити грейпфрути, помело, авокадо і, звісно ж, нові види цитрусових.

Серед дегустаторів – друзі, знайомі, родичі, односельці. І в першу чергу – Роксолана. Вона лиш питає: «А вже дозріло, вже можна зірвати?» І працює разом з дорослими – поливає, обприскує.

Пані Леся може годинами розповідати про своїх «вихованців». Каже, що вони очищують повітря, багаті на вітаміни та мікроелементи.

«Нам завжди хотілося мати свої натуральні фрукти, без хімічної обробки, – каже Степан Попик. – Тому працювали над тим, щоб вирощувати таку кількість плодів, аби вистачало нам і можна було пригостити друзів та родичів. З часом з’явилося багато охочих посадити такі рослини у себе в теплиці, квартирі чи будинку».

Нині сюди приїздять і дорослі, і діти з різних сіл Бережанщини та Козівщини, з Тернополя. Були й вчителі-біологи з Підгайців. Для відвідувачів гостинні Попики готують лимонад з лимонів, апельсинів, цукру, м’яти. Рецепт тримають у секреті, але напій дуже смачний та пахучий, як і цвіт та плоди в екзотичній теплиці…

Галина ВАНДЗЕЛЯК