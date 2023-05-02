Громади Тернопільщини отримали від Програми USAID DOBRE потужні генератори (фото)

Ця допомога стала можливою завдяки діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яка, крім реалізації численних програм міжнародної технічної допомоги, залучає в Україну партнерські американські благодійні організації, зокрема – Фонд Говарда Баффета.

Всього за ініціативи USAID та координації Програми USAID DOBRE українські громади отримають 100 генераторів потужністю 33кVA та 88 kVA.

Першого травня в Ланівцях відбулася передача генераторів представникам Шумської, Вишнівецької, Лановецької, Підволочиської, Золотниківської, Іванівської, Заводської, Зборівської, Козівської, Заліщицької та Гусятинської громад. Перші п’ять із них є партнерами Програми USAID DOBRE у другій фазі, ще чотири – співпрацювали з Програмою у попередній період. Громади отримали 13 генераторів потужністю 33кVA та 3 генератори – 88 kVA.

За словами фахівця з розвитку громад Global Communities Олега Процика, з початком енергетичної кризи в Україні Програма USAID DOBRE невідкладно направила запити до своїх громад-партнерів щодо їхніх потреб у генераторах для забезпечення електроживлення інфраструктурних об’єктів. Згодом було знайдено донорську організацію – Фонд Говарда Баффета, яка й допомогла вирішити це питання.

“Від імені Тернопільської обласної військової адміністрації висловлюю щиру подяку Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та всьому американському народу за надану допомогу, – сказав заступник голови ОВА Михайло Гапула. – Сполучені Штати Америки залишаються найбільшим донором у сфері негайного реагування, в тому числі через Програму DOBRE, і ми це дуже добре відчуваємо в громадах нашої області в різних сферах. Завдяки цій допомозі посилилася наша спроможність і потужність, і ми всі розуміємо, що переможемо”. “Отримані три електрогенератори ми плануємо встановити на свердловині водозабору, в центральній міській лікарні для забезпечення живлення кисневої станції та в коворкінг-центрі, який ми теж невдовзі відкриємо за підтримки Програми USAID DOBRE, – розповів міський голова Лановецької громади Роман Казновецький. – Ці об’єкти сумарно забезпечують потреби майже 3500 мешканців громади та 75 юридичних осіб. І тепер ми впевнено можемо говорити про те, що наші потреби в безперебійному енергоживленні великих об’єктів повністю забезпечені”.

Шумська громада завдяки отриманій допомозі забезпечить безперебійну роботу місцевого водозабору та ліцею для потреб сумарно майже 6000 мешканців громади. У Підволочиській громаді генератори встановлять у центральній лікарні та місцевому дитсадку. Золотниківська громада планує віддати отримані два генератори для потреб своїх шкіл – у Золотниках та Соколові. Там навчаються майже 300 учнів та працюють 70 педагогів і технічних працівників.

“Це дуже важлива для нас допомога, адже вона буде використовуватися для потреб нашого закладу, – розповів заступник директора КНП «Гусятинська клінічна лікарня» Віталій Доготар. – Генератор забезпечить нашу потребу в енергоживленні хірургічного та реанімаційного відділень, а також котельні. Минулу зиму нам було дуже складно, оскільки через шалений попит ми змогли дістати тільки старі й малопотужні генератори. Але зараз ми впевнені, що зможемо пройти можливі випробування”.

Живлення своїх водозаборів завдяки допомозі через Програму USAID DOBRE забезпечать Зборівська, Заводська та Іванівська громади, а вишнівчани встановлять подарований їм генератор у Кривчиківській гімназії.

Окрім громад-партнерів Програми DOBRE, два генератори було вирішено також передати Козівській та Заліщицькій громадам, які подали відповідні заявки про свої потреби. У Заліщиках тепер буде забезпечена безперебійна робота водозабору, а в Козовій – плавального басейну в місцевому ліцеї №2.