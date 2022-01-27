Команда регіонального офісу «U-LEAD з Європою» в Тернопільській області організувала інформаційну сесію з представниками Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області. Учасниками заходу стали посадові особи органів місцевого самоврядування, які залучені до роботи по наповненню бюджету.



Сергій Триюда, радник з питань децентралізації та місцевого самоврядування, зазначив, що податкове законодавство зазнало певних змін, тому громад слід ознайомитися із нововведеннями, адже це напряму впливає на рівень надходжень до місцевих бюджетів.

Заступник начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Петро Якимчук коротко розповів про основні зміни у податковому законодавстві, а на конкретні запитання учасників заходу відповідали фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Податківці ознайомили фахівців з громад з основними змінами та новаціями в податковому законодавстві внесені законом 1914-IX від 30.11.2021 та іншими нормативними актами. Детально обговорювалися два важливих питання – мінімальне податкове зобов’язання та зміни в частині адміністрування податків, зокрема місцевих

Ще одним блоком питань, який був презентований на заході, це шляхи потенційної співпраці громад з ДПС.

Петро Якимчук відмітив, що наразі співпраця з громадами відбувається на високому рівні, що позитивно впливає на наповнення місцевих скарбниць, відповідно й добробут територіальних громад.

«Територіальні громади Тернопільщини торік отримали на мільярд гривень більше, ніж у 2020 році, податків і зборів. Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного та земельного податків. За 2021 рік до місцевих бюджетів надійшло майже 4 млрд податку на доходи фізосіб. Малий бізнес сплатив 842,5 млн грн єдиного податку, а землекористувачі та землевласники – 414,9 млн грн земельної плати», – зазначив Петро Якимчук.

У кінцівці заходу Сергій Триюда провів аналіз змін в галузевих нормативно правових актах, що впливають на місцеві фінанси. За його словами, у разі виникнення додаткових запитань громади Тернопільщини завжди можуть розраховувати на підтримку регіонального офіс U-LEAD в Тернопільській області.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U–LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U–LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.