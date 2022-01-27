Команда регіонального офісу «U-LEAD з Європою» в Тернопільській області організувала інформаційну сесію з представниками Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області. Учасниками заходу стали посадові особи органів місцевого самоврядування, які залучені до роботи по наповненню бюджету.
Заступник начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Петро Якимчук коротко розповів про основні зміни у податковому законодавстві, а на конкретні запитання учасників заходу відповідали фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області.
Податківці ознайомили фахівців з громад з основними змінами та новаціями в податковому законодавстві внесені законом 1914-IX від 30.11.2021 та іншими нормативними актами. Детально обговорювалися два важливих питання – мінімальне податкове зобов’язання та зміни в частині адміністрування податків, зокрема місцевих
Ще одним блоком питань, який був презентований на заході, це шляхи потенційної співпраці громад з ДПС.
Петро Якимчук відмітив, що наразі співпраця з громадами відбувається на високому рівні, що позитивно впливає на наповнення місцевих скарбниць, відповідно й добробут територіальних громад.
«Територіальні громади Тернопільщини торік отримали на мільярд гривень більше, ніж у 2020 році, податків і зборів. Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного та земельного податків. За 2021 рік до місцевих бюджетів надійшло майже 4 млрд податку на доходи фізосіб. Малий бізнес сплатив 842,5 млн грн єдиного податку, а землекористувачі та землевласники – 414,9 млн грн земельної плати», – зазначив Петро Якимчук.
У кінцівці заходу Сергій Триюда провів аналіз змін в галузевих нормативно правових актах, що впливають на місцеві фінанси. За його словами, у разі виникнення додаткових запитань громади Тернопільщини завжди можуть розраховувати на підтримку регіонального офіс U-LEAD в Тернопільській області.
Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U–LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U–LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.