Росіяни вбили понад 25 тисяч цивільних у місті та втратили 2,5 тисячі своїх військових.

Про ситуацію в Маріуполі

Ворог веде інтенсивні обстріли «Азовсталі». Лише за ніч ми нарахували 25 вильотів, зокрема трьох стратегічних бомбардувальників. Працюють танки, міномети, снайпери, піхота намагається штурмувати.

Про евакуацію

За останні три дні евакуювали цивільних. Чи всіх евакуювали? Ми не можемо сказати, оскільки немає спеціальної техніки, щоб розібрати завали.

Про блокаду Маріуполя

Ситуація така, яку раніше ніколи не бачили в історії.

Політики відзначають невеликі перемоги — евакуацію кількох десятків та сотень людей, водночас понад 25 тисяч людей було вбито російською армією.

Про втрати ворога

Лише “азовці” вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів — це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії. Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 — це 10% їхніх втрат (загальних за час війни)