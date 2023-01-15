Генератори та портативні зарядні станції: скільки коштують у Тернополі і що вигідніше купувати

Портативні зарядні станції, power bank та генератори стали справжнім порятунком для українців та жителів Тернопільської області під час перебоїв зі світлом. Одні купують їх для своїх квартир та будинків, а інші – для підтримки бізнесу.

Скільки коштують такі прилади, чи реально їх купити у Тернополі?

Після першого масового обстрілу енергетичної інфраструктури, жителі Тернопільщини зіштовхнулися з новою проблемою – постійне відключення світла. Сьогодні електроенергії більше немає, ніж є. Це стало поштовхом для закупівлі портативних зарядних станцій та генераторів, пише “20 хвилин”.

Восени за кілька тижнів ціни на прилади значно виросли, а купити просто на ринку їх було дуже важко. Деякі мали чекати доставку по кілька днів чи тижнів. Наразі завдяки генераторам люди обігрівають будинки, підігрівають воду, готують та заряджають всі прилади.

Якщо пройтися біля магазинів, аптек, поштових відділень, то майже біля кожного стоїть величезний генератор. І як тільки світло зникає, техніка приступає до роботи.

Журналісти «20 хвилин» обійшли кілька магазинів та локацій на Центральному ринку і промоніторили ціни на портативні зарядки та генератори.

На будь-який бюджет

У магазинах, де продаються генератори вже не такий ажіотаж. Хто хотів, давно придбали і користуються. Продавці зізнаються, генератори, як і будь-яка техніка може вийти з ладу, тож щомісяця намагаються поповнити асортимент.

Наприклад, у магазині Dnipro-M пропонують придбати бензиновий генератор GX-25, номінальної потужності 2500 Вт/ максимальної потужності – 2800 Вт. Об’єм паливного бака – 15л, а тип запуску – ручний стартер. Він обійдеться вам у 22 395 гривень.

Другий бензиновий генератор GX-30Е. Номінальна потужність 2800 Вт/ максимальна потужність – 3200 Вт. Об’єм паливного бака 15л, а тип запуску електричний або ручний стартер. Коштує він 29 499 гривень.

Далі на ринку є чимало локацій, де можна обрати для свого будинку чи бізнесу генератор. Ціни знову ж таки, різняться. Але все залежить від потужності та якості. У продавця Петра найдешевший коштує 15 000 гривень на 3,6 кВт.

На 3,3 кВт – 24 000 гривень;

на 5 кВт (бюджетний варіант) – 25 000 гривень;

на 5 кВт (кращої якості) – 35 000 гривень.

Якщо у вас вдома електрична плита та бойлер, то вам треба купувати генератор не менше, ніж на 5 кВт. Якщо купуєте менший, то він не витягне. І взагалі, я б не радив одночасно вмикати бойлер і плиту. Треба від чогось відмовлятися або просто чергувати. Це все робить Китай. Але є нормальна якість, а є бюджетні варіанти. Я вам кажу, як є, – каже продавець Петро.

На іншій локації нам показують генератори інших потужностей. Та і ціни теж побільші. Якщо хочете генератор на 3,2 кВт, то він коштує 37 000 гривень, а на 5 кВт – 45 000 гривень.

Також є в наявності генератори потужністю 2,2 кВт – 20 000 гривень;

генератор на 2,8 кВт – 25 000 гривень;

генератор на 3,5 кВт – 40 000 гривень.

Якщо ви хочете, щоб у вас від генератора працювала електрична плита, бойлер, чайники та ноутбуки, то треба купувати лише на 6 кВт. Але скажу вам правду, одночасно і на 6 кВт генератор такий перелік техніки не потягне. Якщо ви хочете на 5 кВт, то я вам продам за 45 000 гривень. Якщо у вас обмежений бюджет, то в чомусь собі відмовляйте. Треба буде комбінувати техніку і все, –радить продавець Микола.

Скільки коштують портативні зарядні станції?

Портативні зарядні станції значно менші за розміром, ніж генератор і не такі шумні. Проте варто розуміти, що і електричну плиту чи бойлер вона не витягне. Продавець Петро каже, це не та річ, на яку треба витрачати понад 20 000 гривень. Вже краще докласти гроші і купити нормальний генератор.

Я ще восени завозив кілька штук цих станцій і ледь продав їх. Так, на вигляд вони значно привабливіші, менші за генератор. Бо генератори гудуть як трактор. Але не бачу в них великого сенсу. Їх все одно треба заряджати від електрики. А якщо світла нема по 12 годин, то від цієї станції працюватиме лише ваш ноутбук? Ну можливо ще павербанк зарядите чи телефон. Електричний чайник, праску чи якусь мікрохвильову піч ця штука не витягне. То я завжди кажу людям, купіть нормальний генератор і не переймайтеся, – радить він.

На ринку ми знайшли лише одну точку, де є продаються портативні зарядні станції. Нам показали одразу дві.

Так, портативна зарядна станція Wangroy Tig Fox (540 Вт/год) обійдеться вам у 23 000 гривень. Продавець Ігор у магазині нас переконував, що вона забезпечує живленням протягом восьми годин. За допомогою неї може працювати холодильник (60 Вт), світло (100 Вт) та телевізор (60 Вт). Вона невелика за розміром, тож багато місця не займає.

Другий варіант – портативна станція фірми V-TAC (500 Вт/год) коштує 24 000 гривень. Вона також невелика за розміром та містить роз’єми: USBx2, Type-c, DC, а також Wireless Charger. Зі слів продавця Ігоря, вона також витягне холодильник (60 Вт) та телевізор (60 Вт).

Куди більше таких приладів можна знайти в інтернеті. Журналісти «20 хвилин» вирішили промоніторити деякі сайти і подивитися, що вони пропонують споживачам.

Як бачимо, ціни на станції коливаються від 10 999 гривень до 84 500 гривень. Для тих, хто хоче обрати не найдешевше і не найдорожче є варіанти за 19 999 гривень, 29 999 гривень.

За 10 999 пропонують станцію JACKERY EXPLORER 240EU. Заряджається станція від мережі, сонячної батареї та автомобільної зарядки. Серед портів одна розетка, а також USB. Ємність акумулятору 240 Вт/год.

За 84 500 гривень пропонують станцію SOUOP UPP-2400W 697500 мА/ч 2232Wh. Переконують, що вона зможе витримати мікрохвильову піч, кухонний комбайн, холодильник та телефони.

Правила під час користування

Працівники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області на власній сторінці у Фейсбук вкотре нагадують місцевим жителям правила використання генераторів. Щоб не сталося біди – суворо дотримуйтеся елементарних правил безпеки під час використання. Зокрема, таких як: