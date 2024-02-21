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Допомагала окупантам провести референдум: на Тернопільщині судитимуть колаборантку

21.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Тернопільська обласна прокуратура оголосила підозру жительці Херсонщини, яка брала участь в організації псевдореферендуму на тимчасово окупованій території України. 

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру жительку Херсонщини у добровільній участі в організації та проведенні незаконного референдуму на Херсонщині. 

За даними слідства, у вересні 2022 року мешканка с. Гостроподолянське Скадовського району Херсонської області добровільно погодилась на співпрацю з ворогом, взявши на себе повноваження т. зв. члена дільничної виборчої комісії під час проведення незаконного референдуму про входження Херсонської області до складу рф.

Підозрювана з 23 по 27 вересня 2022 року, здійснювала побудинковий обхід односельців, закликаючи підтримати приєднання тимчасово окупованої території до рф, надавала бюлетені для голосування, переносила скриньку з бюлетенями.

Надалі, внаслідок дій підозрюваної та інших подібних їй колаборантів, т. зв. «ЦВК Херсонської області» за результатами «підрахунку» бюлетенів визнала незаконний референдум таким, що відбувся.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Тернопільській області.

Джерело: Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: Тернопільська обласна прокуратура, війна з Росією, колаборанти

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