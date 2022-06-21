У зв’язку з проведенням поточного ремонту асфальтобетонного покриття, з 20 червня по 18 липня буде перекрито рух транспорту в районі перехрестя вулиць Татарська-Глибока.

Так, відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху на цій ділянці, змінено проходження автобусного маршруту №12 «Обласна дитяча лікарня – вул. Карпенка», а саме: від зупинка «10 школа», що на вул. Лесі України до зупинки «вул. Оболоня», автобуси будуть курсувати наступними вулицями: Лесі Українки, Антіна Манастирського, Дівоча, Замонастирська, Живова, Оболоня.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо завчасно планувати свій маршрут.