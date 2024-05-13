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До 9 років ув’язнення засудили чоловіка з Тернопільщини, який до смерті побив односельця

13.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми

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За публічного обвинувачення прокурорів Теребовлянської окружної прокуратури суд визнав винним жителя одного із сіл Тернопільського району у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України).

Прокурор довів у суді, що у серпні 2022 року при вживанні алкогольних напоїв у будинку обвинуваченого між ним та його односельцем виникла конфліктна ситуація. Словесна перепалка між чоловіками переросла у бійку, під час якої обвинувачений забив до смерті свого односельця, нанісши йому руками та ногами численних ударів у різні ділянки тіла.

Враховуючи наявність обтяжуючої обставини – вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння, суд призначив покарання – 9 років позбавлення волі.

Вирок ще не набув законної сили, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

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Теги: прокуратура, вбивство, побив

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