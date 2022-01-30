Для Чортківської центральної міської лікарні придбали нове обладнання. Це сучасний паровий стерилізатор українського виробництва СП ГК-100 (автоклав). Купили його за 145 тисяч гривень. Стерилізатор будуть використовувати у хірургічному відділенні.

«Цей стерилізатор дозволяє відмовитись від стерилізації хімічним методом, повністю виключити людський фактор і гарантувати високий рівень стерилізаціїдороговартіснихінструментів та обладнання. Завдяки використанню пари під високим тиском, обробка в цьому стерилізаторі не пошкоджує інструменти, не змінює їхньої структури та властивостей. Стерилізатор повністю відповідає міжнародним вимогам і стандартам якості», – розповідають у лікарні.

Також незабаром для медзакладу планують придбати ще один такий стерилізатор, адже ті, які були раніше – застаріли. Крім того, Чортківська міська лікарня закупляє лапароскопічні та цистоскопічні стійки, дефібрилятор, стимулятор нервів та налобні освітлювачі для лор-лікарів загальною вартістю майже 1,5 млн грн.