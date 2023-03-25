Цибуля по 35 гривень, а яйця по 45: що і за скільки продають на сільськогосподарських ярмарках Тернополя

Попри негоду, субота у Тернополі почалася із сільськогосподарських ярмарків. Традиційно їх розгортають на двох локаціях: перетин вулиць Миру та Дружби, вулиця Лесі Українки, 39.

Щоразу на ярмарку можна придбати різну домашню продукцію, інколи навіть речі та витвори мистецтва, пише “20 хвилин”.

Суботні ярмарки почали проводити після початку повномасштабного вторгнення росії. Така ініціатива сподобалась підприємцям та звичайним тернополянам. Адже там можна купити продукцію від місцевих виробників дешевше, ніж у магазинах.

Ми завітали на ярмарки і побачили, яку ж продукцію сьогодні пропонують тернополянам. Та головне – чи реально отримати хоча б якісь знижки.

Перетин вулиць Миру та Дружби

На цій локації чималий вибір товару. Продавці привезли як домашню продукцію, так і крупи, солодощі, спеції. Ми обійшли ярмарок, поспілкувалися з продавцями і дізналися в них ціни на товари.

Зелені на ярмарку небагато. Лише одна пара привезла на продаж і щавель, і кінзу, руколу, шпинат та різні салати. Продавці кажуть, сезон домашньої зелені тільки починається, тому задарма не віддають.

Наприклад, 100 г щавлю коштує 25 гривень, пучечок кінзи – 20 гривень, салати та шпинат також по 20 гривень за 100 г.

— То дорого для вас? А як ви думали? Це ж посіяти, виростити треба. Не робиться все за раз-два. Поки ще холодно, то нижчих цін на зелень не очікуйте. Навпаки, ціни на продукти та зелень будуть зростати, бо незабаром свята. Це ж так завжди. Тому думайте, чи варто зараз відмовлятися від таких пропозицій, — розповідає продавець.

Також лише в однієї жінки на ярмарку ми помітили редис. Каже, виростила на власному городі під плівкою. За один пучечок просить 30 гривень.

Ціна на овочі майже не змінилися. Кілограм картоплі може обійтися від 5 до 10 гривень. Морква коштує 26 гривень, буряк – 20 гривень. А ось ціни на цибулю коливаються від 35 до 50 гривень за кілограм.

Маленькі яблука продають за вісім гривень. Трохи більші – 10-12 гривень. Також поряд з яблуками помічаємо контейнери меду. Зі слів продавця, мед продає по 70 гривень за літр.

А ось яйця є чи не на кожному прилавку. І скрізь переконують, що вони домашні. Ціни коливаються від 50 до 75 гривень за 10 штук.

— Це я сама збирала в курнику. Все домашнє, не думайте, що купила в магазині й виставила. Якщо вам треба більші за розміром, то коштують 75 гривень. А як менші, то можу за 60 гривень віддати. Але якщо будете брати 20 штук. Всередині жовтенькі. Як на випічку чи просто підсмажити — буде супер, — каже жінка.

Інші продавці готові віддати яйця за 45 гривень, але виключно за умови, що купуєте не менше 20 штук.

Небагато цього разу привезли й молочної продукції. У двох продавців є бринза, домашнє масло, молоко коров’яче та домашній сир.

— Кілограм плавленого сиру коштує 250 гривень. Є різні пакунки: і менші, і більші. Є бринза в мене, також 250 гривень за кілограм. Можете взяти звичайну або зі спеціями. Масло домашнє віддам за 300-350 гривень. Це все робимо вдома самостійно. Я приїжджаю сюди з міста Косів. Люди мене вже знають, — розповідає продавець.

— 1,5 літрової пляшки молока домашнього коров’ячого коштує 40 гривень. Сметану можу віддати за 70 гривень це якщо баночка 0,5 л. Є домашній сир, кілограм продаю за 80 гривень, — розповідає продавець Сергій.

Також на ярмарок привезли м’ясну продукцію. Найбільше це готові ковбаси, запечені рульки, ребра та інше. Щодо цін, то рулет полядвиця коштує 300 гривень, теляча шинка – 330 гривень, а свиняча – 300 гривень. Ребра запечені 190 гривень, бочок – 220 гривень, а сардельки – 190 гривень, домашня ковбаса – 240 гривень. Ціни вказані за кілограм продукції.

Для тих, хто полюбляє свіжу свинину, теж є що подивитися і придбати. Ось за кілограм сала просять від 50 до 65 гривень. М’ясний бочок – 140 гривень за кілограм.

За кілограм коропа просять 100 гривень, а товстолоба – 70 гривень. Для тих, хто хоче вже готову їжу, пропонують мойву – 80 грн/кг.

Один літр соняшникової олії коштує 55 гривень, а два – 110 гривень. Це не домашня, звичайна розфасована. За кілограм гречки просять 55 гривень, булгур коштує 60 гривень, а якщо в поєднанні з макаронами, то 65 гривень. Кілограм зеленого гороху можна придбати за 22 гривні, а звичайний жовтий – 20 гривень.

Вулиця Лесі Українки, 39

На другій локації прилавки переповнені різною продукцією. Натомість тут більше овочів, фруктів та м’яса. Трапляється також трохи молочки, але теж не так багато.

Зокрема, із молочного пропонують два види бринзи на овечому молоці: запечена та звичайна. Ціна за кілограм – 280 гривень. Пів кілограма домашнього сиру коштує 50 гривень, а літр молока – 30 гривень. Також пропонують твердий сир – 200-279 гривень за кілограм.

Щодо овочів, то ціни на стару капусту коливаються від 12 до 20 гривень за кілограм. Все залежить від розміру та щільності. А ось пекінська коштує дорожче – 50 гривень/кілограм. За кілограм моркви просять 35 гривень, а буряку – 20 гривень. Цибуля як завжди – 50-55 гривень за кілограм. Картопля по п’ять гривень.

— Я не думаю, що ціни на цибулю будуть менше. Можливо вже після наступного урожаю, якщо він буде гарним. Помідори та огірки купують, але не сильно, бо не всім подобається такий смак. Ми пропонуємо людям скуштувати шматочок і тоді вже кожен вирішує для себе, — каже продавець.

Редис продають по грамах – 100 г коштує 12 гривень. Також у грамах продають шпинат – 100 г коштує 15 гривень. Кілограм огірків обійдеться у 115 гривень, а помідор у 80 гривень. Також на прилавках ми помітили червонокнижну черемшу, за пучечок якої просять 10 гривень.

Рибу ми побачили тільки в однієї продавчині. Кілограм карасиків коштує 85 гривень. Жінка каже, риба свіжа. Також у продажу є соняшникова олія. П’ять літрів коштує 240 гривень.

Більше тут домашньої консервації. Бабусі принесли різне варення – 0,5 л коштує 25-50 гривень. Є різні консервовані салати, цілі помідори, огірки. Велика банка яблучного соку без цукру коштує 100 гривень.

Ціни на яйця коливаються від 45 до 75 гривень. З м’яса на полицях переважно свинина, інколи трапляються кролі.

— Кілограм сала можу віддати за 145 гривень. Якщо треба вам фарш, то в мене є зі свинини та яловичини. Віддам вам за 140 гривень/кг. Є також кролик. Привезла з Озерної. Зараз поки продаю по 190 грн/кг. До свят буде дорожче. Якщо треба на холодець, то беріть ніжки свині. Коштують по 12 гривень за кілограм. Якщо запікати хочете, то буріть полядвицю – 195 гривень за кілограм, — каже продавчиня.

На іншому прилавку помічаємо ребра свинні за 149 гривень, полядвицю за 179 гривень. Сало з м’ясом віддають за 149 гривень.