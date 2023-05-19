«Цвіт вишиванки» — проєкт триває 

Міжнародний вишитий рушник єднання “Цвіт вишиванки”, ініціатива створення якого належить небайдужим тернополянам, передали вишивальницям Рівненського обласного центру народної творчості.

Один із фундаторів задуму – Євген Філь розповів, що проєкт започаткований десять років тому. Сьогодні на полотні вже сусідять вісім регіональних узорів України та дев’ять вишитих візерунків зі світової української діаспори.

Кінцевий результат цього проєкту передбачає представлення 24 орнаментів з українських областей, АР Крим і міста Київ та 26 узорів країн компактного проживання української діаспори.

«У міжнародний вишитий рушник єднання “Цвіт вишиванки” кращі вишивальниці продовжують вплітати узори з нових регіонів України та країн», – каже голова ліги підприємців «Українська справа» Михайло Ракушняк.

За словами Євгена Філя, сьогодні на полотні вже поєдналися вишивані спогади та сповіді українців з Тернопільщини, Івано-Франківщини, Черкащини, Полтавщини, Січеславщини, а також таких країн світу, як Канада, Польща, Німеччина, Італія, Велика Британія, Австрія, Латвія, Литва, Естонія.

Взір Австрії взято з вишитої сороки, яку носив Ерцгерцог Вільгельм Франц Австрійський (Василь Вишиваний) — український військовий діяч, політик, дипломат, поет, полковник легіону Українських Січових Стрільців. Один із його солдатів, родом з Тернопільщини, подарував Вільгельму вишиту сорочку, яку він носив як у військовому, так і в повсякденному житті. Через це його прозвали Василем Вишиваним. Орнамент, що був на сорочці Ерцгерцога, відтворила майстер з художньої вишивки Світлана Лазорик.

Візерунок Латвії виконали вишивальниці Тетяна Лазда та Леся Сапужак. На полотні кетяги калини переплітаються з дубовим листям, як долі українців з долями латишів.

Узор Литви вишили Христина Чуба і Любов Кирилюк. Пташка в орнаменті уособлює українську мову на фоні квітів у кольорах литовського прапора.