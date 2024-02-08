Цьогоріч на Тернопільщині розшукували 16 зниклих безвісти дітей: чотирьох знайшли мертвими

Минулого року до територіальних підрозділів поліції області надійшло 235 повідомлень про зникнення 250 дітей. Працівники поліції встановили місцезнаходження усіх.

За даними відділу ювенальної превенції ГУНП в області, 242 дитини розшукали протягом доби після надходження заяви. Усіх їх повернуто батькам або законним представникам.

Найпоширеніші причини чому діти залишають домівки – це відсутність спілкування між ними та батьками та неналежне виконання дорослими своїх обов’язків щодо виховання дітей. Лише за минулий рік поліцейські склали 1576 адміністративних протоколів на батьків за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та 295 протоколів за ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітніх до стану сп’яніння).

Правоохоронці скерували 73 подання до керівників зацікавлених служб територіальних громад для усунення чинників, які впливають на залишення дітьми свого місця проживання.

З початку 2024 року поліцейські зареєстрували 14 повідомлень щодо розшуку 16 неповнолітніх. На жаль, чотирьох безвісти зниклих дітей виявлено мертвими. Трагічні випадки зареєстровано у двох громадах області. Наприкінці січня на Бучаччині троє підлітків провалилися під кригу та потонули. 7 лютого у Борщівській громаді 6-річного хлопчика знайшли мертвим у річці.

Поліцейські закликають дорослих більш уважніше ставитися до своїх синів та доньок, цікавитися їхнім шкільним життям, дозвіллям. Декілька порад від правоохоронців батькам:

– будьте уважні до того, що ви говорите своїм дітям;

– знаходьте можливість підтримати свою дитину;

– телефонуйте своїм дітям, цікавтеся їхніми справами, станом здоров’я;

– робіть все для того, щоб діти не втратили довіри до Вас.