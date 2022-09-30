Тернополяни масово скуповують калію йодид. І все це на фоні заяв російських політиків щодо застосування проти України тактичної ядерної зброї.

Журналісти 20 хвилин звернулися в аптеки Тернополя з метою придбати хоча б одну пластинку медичного препарату. Та чи залишилося для нас щось? А ось чи варто взагалі купувати калію йодид і чи врятує він під час ядерного вибуху – розповідають фахівці.

Ми зібрали інформацію з 11 різних аптек Тернополя і вже від фармацевтів дізналися детальну інформацію щодо наявності товару.

Люди розкупили миттєво

Про те, що у Тернополі діє справжній ажіотаж на калію йодид підтверджують нам фармацевти кількох аптек. Зі слів провізора Сергія, люди згрібають пігулки будь-якого дозування, і їм лише встигають нагадувати про правила вживання.

– Дійсно, люди читають невтішні новини і одразу біжать купувати препарат. Я неодноразово питав, навіщо вам калію йодид, але чіткої відповіді не отримав. Більше того, вони навіть не читають рекомендації Міністерства охорони здоров’я України, а отже, не знають щодо правил дозування. Я розумію, що всі налякані, але завжди закликаю своїх клієнтів бути обережними, а якщо людина ще не поспішає, то наголошую на правилах та дозуваннях, – каже фахівець.

Через штучний ажіотаж купити калію йодид в аптеках Тернополя практично неможливо. У семи з 11 аптечних пунктів ми почули про відсутність товару. Наприклад, працівники таких мереж аптек, як: «Здорова родина», «3І», «Довголіття», «Рецептика», «Фармако МКП» зазначили не лише про відсутність препарату у пунктах, а й про неможливість закупити його.

– Наразі у нас немає цього препарату. Минулого разу ми замовляли, і люди розкупили. Наразі ми намагаємося замовити, але оптовики не мають цього препарату. Тому коли буде – невідомо, – кажуть в аптеці «Довголіття». – Його навіть не у всі аптечні пункти завозили, а зараз тим паче немає. Я навіть не можу сказати вам, скільки він коштував і коли привезуть, – розповідають в аптеці «Здорова родина».

Крім того, фармацевти радять тернополянам відслідковувати наявність калію йодид на сайті Tabletki.ua або на офіційних сайтах кожної аптеки. Якщо ж бачите, що препарат є в наявності, можна забронювати і очікувати дзвінка або повідомлення від представників аптеки.

У нас можна придбати або замовити

Та у деяких аптеках калію йодид є в наявності або можна замовити і забрати за кілька днів. Так, нам вдалося придбати медичний препарат в аптеці «Бам», що працює за адресою: вулиця Торговиця, 9м. Фармацевт запевнила, ажіотажу за цим препаратом не помічала.

Придбати калію йодид тернополяни також можуть і в аптеці «Подорожник» за адресою: вулиця Бродівська, 4а. Зі слів фармацевта, в аптеці залишилися останні кілька пластинок по 10 пігулок. Дозування 125 мг за 214 гривень.

За попереднім замовленням калію йодид можна отримати в аптеці D.S., що на вулиці Сагайдачного, 5. Як запевнила фармацевт, наразі всі активно скуповують цей препарат.

– Так, дійсно зараз цей препарат заброньований. Розкупили за останні кілька днів. Ми продаємо його у таблетках. Ціни різні і все залежить від дозування, – каже вона.

А ось працівники аптеки «Копійка» запевняють, препарат на 125 мг мають отримати протягом дня (30 вересня). Також завтра, першого жовтня, очікують поставку дозуванням 250 мг, натомість ціна поки невідома.

– Я не знаю, чи це вся наша мережа у Тернополі замовляла. Точно можу сказати, що сьогодні-завтра наша аптека за адресою: вулиця Торговиця, 37а очікує на поставку. Тож, кому треба нехай приходять. Бо буде тільки 10 упаковок, – розповідає фармацевт Оксана.

Є попит – зросли і ціни

Зі слів фармацевта в аптеці «Довголіття», раніше ці пігулки коштували копійки – 28 гривень, а ось зараз ціни на них дуже виросли. Впливає на підвищення цін ще й те, що як тільки люди дізнаються про наявність препарату, вони купують і навіть не цікавляться вартістю.

Ми поцікавилися у фармацевтів деяких аптек щодо ціни. Ознайомитися ви можете на фото (дивись нижче).

Чи зростатиме ціна на медичний препарат? Відповідь на це питання фармацевти дати не можуть. Тож тернополянам залишається лише моніторити і купувати, де буде у наявності.

Поради фахівців

У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. Це може спричинити утворення радіаційної хмари, що може забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Та значний ризик для здоров’я має внутрішнє опромінення. Наприклад, коли радіоізотопи потрапляють в організм людини через вдихання повітря чи споживання забруднених продуктів.

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, вживати калію йодид можна виключно після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики. Про це жителів кожного населеного пункту мають проінформувати місцеві органи виконавчої влади у будь-який спосіб.

– Оптимальний ефект йодної профілактики досягається при завчасному прийомі препарату за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Прийом препарату залишається ефективним одночасно з надходженням «хмари» та через шість годин після. Не рекомендується прийом препарату через 24 годин після надходження хмари, – розповідають представники МОЗ України.

Зі слів завідувачки Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №9 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Ольги Сковронської, питання щодо доречного вживання калію йодид від пацієнтів отримує систематично.

– Звичайно люди цікавляться цим препаратом. Найчастіше доводиться відповідати на питання: де можна купити калію йодид, скільки він коштує, яке дозування для кожного члена родини. Також люди знають, що його можна приймати не всім, тож, завжди поточнюють прочитану в інтернеті інформацію. Я ще обов’язково наголошую, що ніякої профілактики заздалегідь не може бути. Випити пігулки можна лише у тому випадку, якщо загроза підтверджена. Гарно було б, якщо сімейним лікарям видавали ці пігулки і ми вже зараз могли роздати їх своїм пацієнтам, – розповідає лікарка.

Що стосується дозування, то для кожного віку є свої обмеження:

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,

діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми – 125 мг.

Людям старшим за 40 років калій йод не призначають!

Після 40 років щитоподібна залоза майже не накопичує радіоактивний йод, отже прийом калію йодиду може завдати більше шкоди, ніж користі. Варто пам’ятати, що калій йодид захищає лише щитоподібну залозу і не може захистити інші органи, – кажуть представники Міністерства охорони здоров’я України.