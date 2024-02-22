«Цезар Курніков» затопили, на черзі — носії «Калібрів». Який реальний стан Чорноморського флоту РФ?

Усередині лютого Головне управління розвідки спільно з Силами оборони України знищило в Чорному морі великий десантний корабель РФ «Цезар Курніков». За даними Генштабу ЗСУ, цей човен став 26-м, знищеним Україною за два роки. Утім противника не варто недооцінювати, і загроза з моря досі існує, хоча й суттєво менша, аніж на початку великої війни. Тож що залишилось від Чорноморського флоту РФ та яку реальну загрозу морське угрупування росіян становить для України?
Перед початком повномасштабного вторгнення Чорноморський флот росіян налічував близько 70 кораблів. У лютому 2022 року окупанти під приводом навчань посилили його суднами з інших флотів, зокрема, шістьма великими десантними кораблями, серед яких «Мінськ» та «Олєнєгорскій горняк». Перший успіх України був 24 березня того ж року: в порту Бердянська наші військові знищили ВДК «Саратов» та пошкодили «Новочеркаськ» ті той-таки «Цезар Курніков». У квітні Україна потопила флагман російського флоту — крейсер «Москва». Далі — знищення десятка катерів, ракетних кораблів «Самум» та «Івановєц», ВДК «Новочеркаськ» та «Олєнєгорський горняк», підводного човна «Ростов-на-Дону», а також пошкодження фрегата «Адмірал Макаров».
Саме великі десантні кораблі, судячи зі статистики уражених суден, стали пріоритетними цілями для України. Вони надзвичайно місткі, і після пошкодження Кримського мосту окупанти використовують їх для забезпечення угрупування, що діє у південних областях України. За даними Військово-морських сил ЗСУ, після знищення «Цезаря Курнікова», з 13 ВДК у розпорядженні росіян залишилось лише 5.
Загалом, 26 кораблів, які Росія втратила від початку повномасштабної війни, — це третина її чорноморського угрупування. Ще півтора десятки суден знаходяться в ремонті через різноманітні ушкодження. Проте, як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, якщо з великими десантними кораблями ситуація у Чорному морі для росіян критична, то інших суден там все ще багато. «Росія має більше 30 бойових одиниць, куди входять, як носії крилатих ракет, так і сторожові, патрульні, ракетні катери, які мають протикорабельні системи. Тобто більше 30 потужних одиниць, які є бойовим ядром Чорноморського флоту», — додав представник ВМС.
Разом зі знищенням «Цезаря Курнікова» росіяни втратили частину логістичного потенціалу, що ускладнить забезпечення окупаційних військ в Криму та на півдні України. Втрата десантних кораблів також унеможливлює висадку морського десанту на узбережжі України, хоча ці плани досі існують у російських загарбників.
Інша ситуація із суднами-ракетоносіями. Їхня кількість зменшилась несуттєво, приблизно до 10: з них 3 — підводні човні. За словами військового експерта, колишнього заступника начальника штабу ВМС України Андрія Риженка, з носіїв крилатих ракет Україна знищила підводний човен «Ростов-на-Дону» та щойно збудований корвет типу «Каракурт». «Носії «Калібрів» можуть стати наступною ціллю для українських морських дронів. Ці кораблі перебувають в Новоросійську, але іноді виходять в море. Наші військові зможуть визначити слабке місце, де можна уразити ці кораблі», — прогнозує фахівець.