«Цезар Курніков» затопили, на черзі — носії «Калібрів». Який реальний стан Чорноморського флоту РФ?

Усередині лютого Головне управління розвідки спільно з Силами оборони України знищило в Чорному морі великий десантний корабель РФ «Цезар Курніков». За даними Генштабу ЗСУ, цей човен став 26-м, знищеним Україною за два роки. Утім противника не варто недооцінювати, і загроза з моря досі існує, хоча й суттєво менша, аніж на початку великої війни. Тож що залишилось від Чорноморського флоту РФ та яку реальну загрозу морське угрупування росіян становить для України?

У пріоритеті ЗСУ — кримська логістика та великі кораблі

Перед початком повномасштабного вторгнення Чорноморський флот росіян налічував близько 70 кораблів. У лютому 2022 року окупанти під приводом навчань посилили його суднами з інших флотів, зокрема, шістьма великими десантними кораблями, серед яких «Мінськ» та «Олєнєгорскій горняк». Перший успіх України був 24 березня того ж року: в порту Бердянська наші військові знищили ВДК «Саратов» та пошкодили «Новочеркаськ» ті той-таки «Цезар Курніков». У квітні Україна потопила флагман російського флоту — крейсер «Москва». Далі — знищення десятка катерів, ракетних кораблів «Самум» та «Івановєц», ВДК «Новочеркаськ» та «Олєнєгорський горняк», підводного човна «Ростов-на-Дону», а також пошкодження фрегата «Адмірал Макаров».

Саме великі десантні кораблі, судячи зі статистики уражених суден, стали пріоритетними цілями для України. Вони надзвичайно місткі, і після пошкодження Кримського мосту окупанти використовують їх для забезпечення угрупування, що діє у південних областях України. За даними Військово-морських сил ЗСУ, після знищення «Цезаря Курнікова», з 13 ВДК у розпорядженні росіян залишилось лише 5.

Загалом, 26 кораблів, які Росія втратила від початку повномасштабної війни, — це третина її чорноморського угрупування. Ще півтора десятки суден знаходяться в ремонті через різноманітні ушкодження. Проте, як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, якщо з великими десантними кораблями ситуація у Чорному морі для росіян критична, то інших суден там все ще багато. «Росія має більше 30 бойових одиниць, куди входять, як носії крилатих ракет, так і сторожові, патрульні, ракетні катери, які мають протикорабельні системи. Тобто більше 30 потужних одиниць, які є бойовим ядром Чорноморського флоту», — додав представник ВМС.

Морський десант — рожева мрія окупантів

Разом зі знищенням «Цезаря Курнікова» росіяни втратили частину логістичного потенціалу, що ускладнить забезпечення окупаційних військ в Криму та на півдні України. Втрата десантних кораблів також унеможливлює висадку морського десанту на узбережжі України, хоча ці плани досі існують у російських загарбників.

Інша ситуація із суднами-ракетоносіями. Їхня кількість зменшилась несуттєво, приблизно до 10: з них 3 — підводні човні. За словами військового експерта, колишнього заступника начальника штабу ВМС України Андрія Риженка, з носіїв крилатих ракет Україна знищила підводний човен «Ростов-на-Дону» та щойно збудований корвет типу «Каракурт». «Носії «Калібрів» можуть стати наступною ціллю для українських морських дронів. Ці кораблі перебувають в Новоросійську, але іноді виходять в море. Наші військові зможуть визначити слабке місце, де можна уразити ці кораблі», — прогнозує фахівець.