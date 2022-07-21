Журналісти «20 хвилин» дізналися, як воєнний стан впливає на роботу громадського транспорту Тернополя. Чи планують у цей непростий час купувати нові автобуси? Чи планують у міській раді переглядати тарифи на проїзд через здорожчання палива та обслуговування транспорту. Про це читайте у матеріалі.

Упродовж останніх тижнів ситуація з пальним у Тернополі покращилася. Бензин та дизель почали частіше привозити на різні АЗС. Зникли кілометрові черги, хоча паливо є не всюди і зникає так само швидко, як і з’являється.

Вартість пального висока, оскільки його тепер везуть з Європи і ціни фактично зрівнялися з європейськими. Наразі вартість бензину А–95 на місцевих заправках в середньому 52 грн. Дизель коштує дорожче – 54–58 грн за літр.

Місцеві перевізники бідкаються – ціни на пальне «кусаються», вартість запчастин, обслуговування транспорту дорожчає, а пасажиропотік зменшується. Через економію доводиться скорочувати кількість автобусів на маршрутах.

– Наразі мої маршрути виїжджають. Автобуси на дизелі. Довелося трохи скоротити кількість транспорту на маршрутах, але ми працюємо. Що буде далі – не можу сказати, – каже перевізник Юрій Лагіш (маршрути №№2, 8).

– Біда страшна, – скаржиться директор ТОВ «Назар Транс» Іван Миськів (маршрути №№ 27, 33). – Довелося скорочувати кількість транспорту на маршрутах. Працюємо в збиток бо пальне дорожчає, запчастини дорожчають.

Чи зростуть тарифи

Ми звернулися до Управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради із запитом, чи розглядають наразі можливість підвищення тарифів та чи зверталися до управління перевізники.

— Враховуючи введення воєнного стану в Україні, значне подорожчання паливномастильних матеріалів (з 27 грн. до 58-65 грн.) призвело до значного погіршення економічних показників щодо перевезення пасажирів, — йдеться у відповіді на запит. — В таких умовах, постало питання щодо підняття тарифу на перевезення пасажирів або оптимізації роботи на маршрутах. Розрахунки, подані перевізниками, щодо збільшення вартості проїзду в міському автомобільному транспорті вивчають спеціалісти управління економіки, промисловості та праці і управління транспортних мереж та зв’язку.

Тож в даний час прийнято рішення щодо оптимізації роботи, зокрема шляхом корегування розкладів руху на маршрутах (відмінено ранкові та вечірні рейси, які є мало завантажені або збиткові). Можливість зростання тарифів на проїзду у міськраді вивчають.

Наразі вартість проїзду у громадському транспорті можлива лише безготівково. При оплаті банківською карткою або купівлі разового проїзного квитка потрібно заплатити 10 гривень.

9 гривень коштує проїзд власникам електронного проїзного.

8 гривень платять власники персоніфікованої карти тернополянина.

Вартість проїзду у маршрутках, тролейбусах та автобусах однакова.

Чи планують купувати новий транспорт

Як повідомили в Управлінні транспортних мереж та зв’язків, на вулицях міста Тернополя курсують низькопідлогові автобуси:

МАЗ – 23 одиниці;

Еталон – 15 одиниць;

Богдан – 4 одиниці;

MAN – 21 одиниця;

ЛАЗ – 3 одиниці.

Вони працюють на автобусних маршрутах №№1А, 4, 6, 6А, 8, 9, 16, 19, 20, 20А, 21, 23, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 38.

У КП «Тернопільелектротранс» на балансі є три низькопідлогові тролейбуси ЛАЗ-Е183 та три низькопідлогові тролейбуси Skoda-24TR, які працюють на маршрутах №2, 3, 5, 9.

— Незважаючи на воєнний стан, з міського бюджету виділили кошти на придбання нового транспорту. Зокрема, комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» виділили 1 860 000 гривень, щоб придбати два користованих тролейбуси, – повідомили у міськраді.

У рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком, проект «Міський громадський транспорт України – І», планується придбання 15 великовмістимих низькопідлогових міських автобусів. Також Тернопіль приймає участь в проекті «Міський громадський транспорт України – ІІ», згідно з яким передбачається придбання для міста 30 нових низькопідлогових тролейбусів.