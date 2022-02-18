Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив, чому було скорочено мінімальну тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування та термінів самоізоляції пацієнтів із коронавірусом.

«Останні дослідження демонструють, що більшість випадків передачі коронавірусної хвороби відбуваються за 1–2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2–3 дні після. Також варіант «Омікрон» має значно менший інкубаційний період у порівнянні з іншими штамами вірусу – він становить 3 дні. Саме тому було рекомендовано скорочення амбулаторно-поліклінічного лікування до щонайменше 5 днів (від дати появи симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження). Це дозволяє скоротити мінімальний термін перебування пацієнтів під медичним наглядом, особливо тих, які мають легкий перебіг хвороби», – зазначив Ігор Кузін.

Головний державний санітарний лікар пояснив, що йдеться саме про мінімальний термін лікування чи самоізоляції, тобто 5 днів. Якщо ж пацієнт на 6 день має симптоми захворювання, то тут не може йти мови про завершення лікування чи самоізоляції. Якщо хвороба триватиме довше, то пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку про тимчасову непрацездатність у межах цього випадку.

Раніше мінімальний термін перебування на лікування чи самоізоляції становив 10 днів. І навіть якщо людина одужала раніше, вона у будь-якому разі мала чекати, коли спливе вказаний термін.

Нагадаємо, 4 лютого Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)».