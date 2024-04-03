Чоловіка збили відразу дві автівки: поліція розшукує свідків смертельної ДТП на Тернопільщині

У ніч з 30 на 31 березня працівники поліції зареєстрували смертельну автопригоду. На автодорозі М-30, між Тернополем та селом Смиківці, водій автомобіля “Hyundai Sonata” збив чоловіка 2000 року народження, який переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Після цього потерпілого відкинуло і його переїхало авто “Opel Zafira”, яке рухалося позаду.