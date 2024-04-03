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Чоловіка збили відразу дві автівки: поліція розшукує свідків смертельної ДТП на Тернопільщині

03.04.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Оперативно, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Встановити причини дорожньо-транспортної пригоди та притягнути винних до відповідальності – завдання слідчих відділу розслідування злочинів у сфері транспорту.

У ніч з 30 на 31 березня працівники поліції зареєстрували смертельну автопригоду. На автодорозі М-30, між Тернополем та селом Смиківці, водій автомобіля “Hyundai Sonata” збив чоловіка 2000 року народження, який переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Після цього потерпілого відкинуло і його переїхало авто “Opel Zafira”, яке рухалося позаду.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди, розповіли в поліції.

Працівники поліції розшукують очевидців аварії, яка трапилася в проміжок часу від 00:00 до 00:20.Інформацію можна повідомити за номером 8(050)102 02 59 або на лінію “102”. Анонімність гарантується.

Теги: Розшук свідків, поліція, ДТП

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