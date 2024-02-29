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Через паліїв трави на Тернопільщині у вогні гектари землі

29.02.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Новини, Тернопільщина

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З потеплінням та встановленням сухої погоди на Тернопільщині знову активізувались палії сухої трави. Минулої доби такі протиправні дії призвели до виникнення чотирьох масштабних пожеж. 

Горіло у селі Сеньків Монастириської громади, Божиків Саранчуківської громади, селі Криве Скалатської ТГ та Гнильчому біля Підгаєць. Пожежі ліквідовані співробітниками ДСНС та місцевим населенням.

У с. Сеньків Монастириської ТГ Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га.

У с. Божиків Саранчуківської ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на площі орієнтовно 0,5 га.

У с. Криве Скалатської ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

У с. Гнильче Підгаєцької ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га.

Теги: Тернопільщина, пожежа, палії трави, ГУ ДСНС України у Тернопільській області

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