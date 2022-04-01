Уряд прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджену та знищену внаслідок бойових дій нерухомість.Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

«Минулого тижня я анонсував, що уряд уже найближчим часом розробить механізм фіксації збитків

кожного українця, чиє майно зруйнувала війна. Сьогодні уряд прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок «Дія», – зазначив Шмигаль.

За його словами, уже через тиждень після набуття постановою чинності кожен українець, чия домівка була зруйнована під час війни, зможе через надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень, аби уряд мав змогу підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.

«Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес розпочинається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків», – наголосив Прем’єр-міністр.

26 березня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що російські війська знищили в Україні близько 4500 житлових будинків, 100 підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я.