Частину шкіл і садочків Тернополя забезпечили паливом для генераторів

Дизельне пальне для забезпечення роботи паливних генераторів під час тривалого відключення електроенергії виділили 24 навчальним закладам Тернополя. Кожен із них отримає по 300 літрів дизпалива.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 18 січня.

Пальне отримають одинадцять шкіл і Технічний ліцей, які у випадку критичної ситуації працюватимуть, як пункти масового проживання людей. Там вже встановлені потужні генератори та є весь необхідний інвентар, щоб забезпечити потреби громадян.

Також дизпаливо передадуть 12 дошкільним навчальним закладам, які визначені як чергові, які також будуть працювати у випадку тривалого відключення електроенергії, відсутності тепла, води. Ці заклади теж обладнанні генераторами відповідної потужності. Йдеться про садочки №№ 1, 6, 19, 25, 26, 27, 31, 33, 37, 38, початкові школи №2 і №5.