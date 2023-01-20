Частину шкіл і садочків Тернополя забезпечили паливом для генераторів

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 18 січня.
Пальне отримають одинадцять шкіл і Технічний ліцей, які у випадку критичної ситуації працюватимуть, як пункти масового проживання людей. Там вже встановлені потужні генератори та є весь необхідний інвентар, щоб забезпечити потреби громадян.
Також дизпаливо передадуть 12 дошкільним навчальним закладам, які визначені як чергові, які також будуть працювати у випадку тривалого відключення електроенергії, відсутності тепла, води. Ці заклади теж обладнанні генераторами відповідної потужності. Йдеться про садочки №№ 1, 6, 19, 25, 26, 27, 31, 33, 37, 38, початкові школи №2 і №5.