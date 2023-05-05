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Був поранений, але знов пішов на фронт: ще один житель Тернопільщини отримав “Золотий хрест” від Залужного

05.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного отримав ще один житель Великогаївської громади – Андрій Сагаль із Великих Гаїв.

Про це повідомив голова громади Олег Кохман.

45-річний чоловік пішов захищати країну в перші дні повномасштабного вторгнення. Був поранений. Незважаючи на травми, знову повернувся на службу.

“Справедлива та висока оцінка майстерності та відваги нашого бійця.

Пишаємося!

Зичимо подальших успіхів і звершень!

Чекаємо вдома з ПЕРЕМОГОЮ!”, – зазначають у громаді.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільщина, нагороди, Великогаївська громада, герой

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