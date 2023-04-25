Боротьба з ворожою структурою: Тернопільщина – на передовій

Спільноти православних вірян у Тернопільській області переходять в лоно Української Церкви. Як голоси депутатів облради впливають на викорінення московського патріархату з України? Коли Почаївська Лавра врешті позбудеться московського впливу і що для цього робить керівництво області?

З’ясовуємо у голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Окупанти у святині: як Тернопільська облрада бореться з московським впливом

– Отже, почнімо з назви. Як відомо, УПЦ не вказує на приналежність до москви. У документах немає цієї приставки – “мп”. Тобто вони позиціонують себе як українська організація?

– Саме так. Її мали б давно перейменувати в “російська православна церква”.

Ми піднімали це питання відколи існує політична партія “ВО Свобода”, розуміючи, яку загрозу несе російська церква в Україні. Ми завжди застерігали і попереджували, неодноразово зверталися до органів державної влади з питаннями захисту національної безпеки, намагалися бодай промаркувати ворога – чітко вказувати в назві організації приналежність до країни-агресора.

Коли я був народним депутатом, ми ухвалили постанову, яка зобов’язує внести зміну в реєстрацію – і Конституційний суд її підтвердив.

Однак, на жаль, влада роками не помічала цієї проблеми.

– Зроблено чимало. Які Ваші дії зараз, в час активної фази війни?

– Депутат від “Свободи” Оксана Савчук ще в березні минулого року зареєструвала законопроект, що передбачає заборону Православної церкви московського патріархату в Україні, та народні обранці цьому не присвятили жодного засідання.

Депутати Тернопільської обласної ради на кожному засіданні ухвалюють звернення до керівництва держави про підтримку законопроекту щодо заборони УПЦ (мп).

Також наша політсила зібрала майже сто тисяч підписів краян у Тернопільській області на підтримку цього ж законопроекту.

Ця структура давно б мала бути визнаною терористичною, як церква ворога, агресора.

Це свідоме блокування і затягування з боку керівництва держави.

Влада – блокує, проблема – не вирішується, ми – не зупиняємося.

На кожній сесії ми ухвалюємо по декілька звернень до усіх гілок влади: про заборону ворожої структури, про звільнення посадових осіб, які слугують структурам фсб, про розірвання договорів оренди щодо наших святинь.

Також звертаємося до голів громад про розірвання угод з представниками московського патріархату на місцях.

Михайло Головко: “Почаївська Лавра – останній форпост кремля на Заході України

– Почаївська Лавра – осередок російської церкви на Заході України, у чи не найбільш патріотичній області, серед запеклих націоналістів. Чому вони досі тут?

– Тернопільська обласна рада за попередніх каденцій, зокрема під головуванням свободівця Олексія Кайди, не раз піднімала питання щодо діяльності московського патріархату, який володіє соборами Почаївської Лаври. В той же час наша каденція за два роки до війни неодноразово, а останній рік – на кожному засіданні – піднімаємо це питання. Зверталася до різних органів і щодо заборони російської церкви, і щодо розірвання угоди користування Почаївської Лаври московським патріархатом.?? Прикро, що за часів президентства Кучми та прем’єрства Януковича Лавра була передана московській церкві на 49 років, до 2052 року.

– Невже Ви, як голова найвищого представницького органу Тернопільщини, не маєте повноважень заборонити московський патріархат в області, звільнити нашу святиню від московського впливу?

– Звичайно, ми могли б “погратися” в популізм і видати розпорядження про заборону, але ми таким рішенням тільки себе дискредитуємо, бо юридичної сили воно не буде мати. Разовий хайп нам не цікавий. Ми пішли іншим сценарієм – послідовної боротьби з московською церквою і її остаточної заборони.

Для цього ми створили робочу групу, ухвалюємо відповідні рішення, апелюючи до всіх органів влади.

Місцеве самоврядування не має відношення до цієї святині, вона належить державі, є її національним багатством. Власником Почаївської Лаври є Мінкульт.

Усі питання мають розглядатися на рівні Уряду, і тільки Уряд може розірвати угоду про тривале користування і дати команду вигнати російських утримувачів.

Незаконні дії у святинях: Тернопільська облрада знайшла факти порушень

– Над чим працює робоча група, як довго, чого вдалося досягти і чи все ж є надія повернути святині українцям?

– Робоча група, створена за моєю ініціативою у січні цього року, займається вивченням законності перебування московського патріархату на території нашої святині, Кременецько-Почаївського заповідника.

У цю комісію входять передовсім органи місцевого самоврядування, представники державної влади, кадастру, юстиції, поліції, прокуратури і самого заповідника.

Ми встановили багато фактів порушень щодо використання на території заповідника землі, яку вони (тимчасові орендарі) перевели у комунальну власність, з’ясували, що вони користуються незаконно кар’єром, побудували окремі споруди – теж незаконно. І це ще не весь перелік.

Отже, є підстави для розірвання угоди. Ми звернулися до Уряду, до міністра культури, ми продовжуємо тиснути на владу, вимагаємо негайно це питання розглянути.

Також ініціюємо збір підписів про звільнення українських святинь від московських утримувачів.

– Можливо, таки спостерігаєте певні зрушення?

– На жаль, за один рік війни жодного разу Верховна Рада, Кабінет Міністрів не розглядали питань щодо діяльності ворожої структури. Навпаки – два роки вони блокували переведення російських церковних спільнот до Української Церкви.

Перший крок зроблений, посилаючись на рішення Тернопільської обласної ради, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Уряду розірвати угоду з московською церквою.

Тому беремо ініціативу на себе – і тиснемо на них. Віримо, що таки дотиснемо.

Це питання давно вже можна було б вирішити, якби була політична воля «на верхах».

Процес триває, ми продовжуватимемо на подальших засіданнях вимагати від влади негайно розірвати угоду, розглянути законопроект, ініційований свободівкою Оксаною Савчук N7204 про заборону московського патріархату як ворожої ідеології, яка агітує проти України, проти української державності і є п’ятою колоною москви.

“Це – наша маленька перемога”: Михайло Головко про перехід релігійних громад до ПЦУ

– Чому релігійні громади лиш тепер почали переходити до Української Церкви?

– Крайніх два роки громади не могли перереєструватися через відсутність юридичної можливості – міністр юстиції блокував надання акредитації обласному реєстратору.

Це стало реальним тільки після звернень депутатів Тернопільської обласної ради про звільнення цього горе-міністра юстиції. Це наша маленька перемога.

На останній сесії, 22 березня, ми ухвалили питання про звільнення міністра юстиції, і лиш після цього зрушилося питання. Тож громади почали активно перереєстровуватися.

Уже 13 церков відмовилися від російського впливу і офіційно стали ПЦУ.

У нас залишилося 80 релігійних громад, які ще не перейшли, але при безперешкодному функціонуванні державного реєстратора, думаю, процес пришвидшиться і ми всі громади переведемо в лоно української церкви.

– І наостанок…

– Почаївська Лавра – одна з найбільших святинь, український Афон, останній форпост “руского міра”. Якщо ж вона звільниться від російських попів, то московського патріархату в Україні не буде. Це буде нелегко, утім наше завдання – викорінити їх остаточно.

З Лаври здійснюється політика не лише на Україну, а й на білорусь, Польщу, Румунію, Молдову.

Це – своєрідний центр управління, нам стратегічно важливо знешкодити цю сферу впливу.

Духовний фронт такий же важливий, як фронт на Сході держави.

Не може бути перемоги без її духовного визволення від “рускава міра”.