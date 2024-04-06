Боротьба із залежностями: тернополянам розповіли як розірвати «зачароване коло»

У сучасному світі існує надзвичайно багато спокус, з якими важко впоратися. Часто ці спокуси, на думку людей, стають такими собі «рятівними кругами», які допомагають втекти від жорстокої реальності. Насправді ж вони з несамовитою швидкістю тягнуть людей на дно. Алкоголізм, наркоманія, ігроманія, переїдання, залежність від тютюну… Можна довго перераховувати кількість залежностей, які чатують на українців не залежно від віку і соціального статусу. Жертвами, чи то пак, навіть заручниками цих хвороб стають не лише залежні люди, а й їхні найрідніші. Тож вкрай необхідно розірвати це, здавалося б, «зачароване коло», показати людям, що вихід із кризи є!

До прикладу, у Тернополі з 2022 року працює громадська організація «Міжнародна антинаркотична асоціація», яка допомагає людям з різними видами залежностей повернутися до нормального життя. Її філії є у всіх регіонах України, а також за кордоном – у Молдові, Грузії, Казахстані та Азербайджані.

Ця громадська спілка займається у нас непростою і дуже потрібною діяльністю – рятує людей, які потрапили в наркотичну чи іншу залежність. У центрі реабілітації, який розташований у Великогаївській громаді, фахівці надають лікування згідно з міжнародними стандартами ВООЗ та роблять усе можливе для того, щоб пацієнти якнайшвидше повернулися до повноцінного життя.

«За час нашої роботи на Тернопільщині ми надали понад 1000 телефонних консультацій людям щодо боротьби з різними видами залежностей. Приблизно 80 сімей зверталися за допомогою щодо неповнолітніх. Для родичів та близьких наркозалежних ми проводимо семінари та консультації», – розповів під час зустрічі із місцевими ЗМІ координатор спілки Ярослав Рафальський.

Спеціалісти центру окремо звернулися до батьків підлітків. Кажуть, сьогодні, щоб придбати, скажімо, різного виду наркотик, потрібні лише гроші і телефон. Тож батькам варто стежити, де і з ким спілкуються їхні діти. А також спостерігати за їхньою поведінкою.

«Вам слід бити на сполох, якщо дитина почала погано спати, стала агресивна, замкнута в собі. Якщо у підлітка різко знизився апетит, з’явилася апатія чи байдуже ставлення до захоплень, навчання – це все перші дзвіночки того, що відбувається щось погане. Якщо ж виявили, що підліток вживає наркотики чи алкоголь, не бійтеся це визнати і говорити про це вголос! Адже своїм мовчанням ви лише посилюєте проблему!» – наголосив Максим Катречко, голова громадської спілки «Тернопільська філія міжнародної антинаркотичної асоціації».

Лікар-нарколог, психотерапевт вищої категорії Тетяна Жадова, яка переїхала з Херсону, переконує, у Тернополі, як би це не намагалися приховати, проблема з наркотиками є. Особливо тими, які називають «дискотечні».

«Моє місто тривалий час було під окупацією. У нас не працювали ні магазини, ні аптеки. Я думала, що проблема наркозалежних зникне. А ні! Вони знаходили спосіб дістати собі потрібний їм наркотик. У Тернополі ситуація дещо інша, тут такий психотип людей, які вперто приховують проблему. Часто рідні відмовляються вірити, що їхня близька людина, надто дитина, вживає наркотики. Приводять до нас, мовляв, він лише п’є алкоголь. Під час спілкування, ми вже бачимо, що там «цілий букет» залежностей», – розповіла лікарка.

Голова Тернопільської філії пан Катречко наголошує, у центрі реабілітації не надають медичні послуги. Там допомагають позбутися залежностей та адаптуватися у соціумі.

«Я часто задумувалася над цим питанням. Ось я, як лікар, допомагаю людині впоратися із залежністю. Після курсу лікування її організм очищується від токсинів, але ж мислення не змінюється. Певна річ, прошу своїх пацієнтів відвідувати психологів, ходити на різні курси. Скажу зі свого досвіду, якщо один із десяти послухає, то це вже успіх. Решту, повернувшись до звичного життя, повертаються й до своїх залежностей. Тому хлопці у центрі роблять неабияку роботу – вони працюють з мисленням людей. Це дає неабиякий результат!» – наголосила Тетяна Жадова.

До слова, зараз у центрі реабілітації допомогу отримують приблизно 20 осіб. Це переважно молоді люди від 25 до 35 років. Курс реабілітації зазвичай триває пів року. Фахівці зазначають, що їх можна знайти у соцмережах, їхній офіс розташований у центрі міста. Вони відкриті до спілкування і радо допоможуть людям впоратися із кризовими ситуаціями, головне – бажання позбутися залежності!