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Бізнесмени з Тернополя можуть отримати 10000 доларів на екологічну ідею

22.05.2024

Руслан Іннак

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Тернопільщина, Новини, Теми, Оперативно

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Запрошуємо бізнес Тернополя подавати заявки на участь у Green Innovation Challenge. Відібрані учасники отримають 10 000 доларів США на втілення інноваційної ідеї.

Для участі у акселераційній програмі Green Innovation Challenge запрошуються мікро-, малі та середні підприємства, які:

  • зареєстровано не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки;
  • зареєстровано у Тернопільській громаді та які належать громадянам України;
  • мають намір розробити та/або впровадити інновацію в Тернопільській громаді.

Мова: українська

Що отримають відібрані команди Green Innovation Challenge?

  • фінансову винагороду у 10 000 доларів;
  • менторські сесії;
  • акселерацію бізнесу;
  • нетворкінг.

Читайте більше та долучайтеся до переходу Тернополя до стратегії зеленої економіки за посиланням: https://boostimpact.org/challenges/green-innovation-challenge/

Green Innovation Challenge реалізується в межах ініціативи «Мери за економічне зростання», що фінансується ЄС та впроваджується UNDP.

Теги: Тернопіль, гроші, бізнес

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