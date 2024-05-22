Бізнесмени з Тернополя можуть отримати 10000 доларів на екологічну ідею

Запрошуємо бізнес Тернополя подавати заявки на участь у Green Innovation Challenge. Відібрані учасники отримають 10 000 доларів США на втілення інноваційної ідеї.

Для участі у акселераційній програмі Green Innovation Challenge запрошуються мікро-, малі та середні підприємства, які:

зареєстровано не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки;

зареєстровано у Тернопільській громаді та які належать громадянам України;

мають намір розробити та/або впровадити інновацію в Тернопільській громаді.

Мова: українська

Що отримають відібрані команди Green Innovation Challenge?

фінансову винагороду у 10 000 доларів;

менторські сесії;

акселерацію бізнесу;

нетворкінг.

Читайте більше та долучайтеся до переходу Тернополя до стратегії зеленої економіки за посиланням: https://boostimpact.org/challenges/green-innovation-challenge/

Green Innovation Challenge реалізується в межах ініціативи «Мери за економічне зростання», що фінансується ЄС та впроваджується UNDP.