Бізнесмени з Тернополя можуть отримати 10000 доларів на екологічну ідею

Запрошуємо бізнес Тернополя подавати заявки на участь у Green Innovation Challenge. Відібрані учасники отримають 10 000 доларів США на втілення інноваційної ідеї.
Для участі у акселераційній програмі Green Innovation Challenge запрошуються мікро-, малі та середні підприємства, які:
Мова: українська
Що отримають відібрані команди Green Innovation Challenge?
Читайте більше та долучайтеся до переходу Тернополя до стратегії зеленої економіки за посиланням: https://boostimpact.org/challenges/green-innovation-challenge/
Green Innovation Challenge реалізується в межах ініціативи «Мери за економічне зростання», що фінансується ЄС та впроваджується UNDP.