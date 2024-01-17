Айфон 15: названо найбільші переваги та недоліки новинки Apple

У вересні 2023 року компанія Apple провела щорічну презентацію нової лінійки iPhone. В Україні купити Айфон 15 у базовій моделі та потримати довгоочікувану новинку в руках стало можливим на початку жовтня. Багато хто здійснив свою давню мрію про флагманський смартфон. І ось в мережі почали з’являтися відгуки користувачів про Айфон 15 після декількох місяців експлуатації. Що ж найбільше сподобалося та не сподобалося власникам цього смартфона від Apple?

Причини придбати Айфон 15 у 2024 році

Уже саме детальне вивчення характеристик iPhone 15 може спонукати до покупки:

Параметри Значення Екран 6.1-дюймовий Super Retina XDR дисплей 60 Гц, з щільністю 460 ppi та піковою яскравістю 1600 Ніт Процесор 6-ядерна система Apple A16 Bionic з тактовою частотою 3.46 ГГц, 5-ядерною графічною картою та нейронним прискорювачем Обсяг ОЗП 6 Гб Обсяг внутрішньої пам’яті 128/256/512 Гб Основна камера складається з двох об’єктивів 48 та 12 Мп Камера для селфі 12 Мп з покращеними режимами нічного та портретного фотографування Батарея 3349 мА-год з підтримкою швидкого та бездротового заряджання

А тепер пройдемося трохи по тих особливостях, що найбільше сподобалися покупцям.

Динамічний острівець та Always On Display

Стандартний Айфон 15 отримав Dynamic Island, якого не було в iPhone 14. Динамічний острівець виконує дві функції. По-перше, він маскує фронтальну камеру. По-друге, тут ми бачимо потрібну нам інформацію без розблокування дисплея. Наприклад, на динамічному острівці відображається назва треку, що грає в бездротових навушниках. Або відображається номер телефона, з якого нам дзвонять.

Always On Display – нова функція, що стала можливою завдяки використанню OLED дисплеїв. Вона також економить заряд батареї, адже немає потреби розблоковувати екран, щоб побачити повідомлення, або номер, з якого телефонували.

Потужні процесори та оновлена ОС

Айфон 15 – це справжня мрія для покупця, що в захваті від ігор. Apple A16 Bionic – один з найпотужніших процесорів у світі. Немає такої гри, яка б гальмувала на вашому Айфоні. iOS17, своєю чергою, максимально оптимізована під “залізо”, тому усі додатки працюють плавно, швидко запускаються. Ба більше, можете одночасно запускати декілька застосунків, не боячись, що смартфон перегріється та вимкнеться.

Камера на 48 мегапікселів

Айфон 15 варто купити, якщо полюбляєте робити яскраві фото. Завдяки найкращій оптиці та впровадженню алгоритмів ШІ для оптимізації світлин, ваші фото виходять сповненими світла та натуральних барв. При цьому навіть в умовах недостатнього освітлення камера дозволяє робити чудові фото. Це стосується не лише основного об’єктива, але й селфі камери.

Чого не вистачає

Є й деякі негативні моменти:

частота оновлення екрана усього 60 Гц – навіть китайські аналоги мають 90-120 Гц;

повільне бездротове заряджання – з бездротовою зарядкою Qi 7.5 Вт ваш Айфон 15 заряджатися буде дуже довго, хоча вже є технології пришвидшення;

кнопка Дії – вона є в старших моделях Айфон 15 Про і Про Макс, не завадила б і в стандартному Айфон 15 (є звістки що в наступному поколінні вона буде у всіх моделях лінійки Айфон 16).

Чи варто оновлюватись до Айфон 15

Навіть якщо раніше купили iPhone 14, Айфон 15 має, що запропонувати нового:

кращі камери на 48 Мп;

наявність динамічного острівця;

тонший корпус;

підтримку USB-C.

Безперечно, оновлюватися треба, адже Apple постаралися на славу, аби їхній топовий смартфон 2023 року мав багато нових функцій та став ще потужнішим.