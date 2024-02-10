Аграрії розповіли про стан озимини на Тернопільщині

Традиційно відповідальні за стан поля у зимовий час хвилюються за озимі посіви. Адже не всі дні є ідеальними – з помірним морозом та сніговим покривом. Бувають дні з сильними морозами, бувають – з відлигами, дощем та з наступним підмерзанням, що може бути небезпечним для посівів.

Нагадаю, торішньої осені у всіх категоріях господарств селяни посіяли 270,8 тисяч гектарів озимих, у тому числі – 198 тис. га озимих зернових. Пшениця зайняла 180 тис. га, жито – 0,3 тис. га, ячмінь – 17,9 тис. га, а також озимий ріпак – 72,5 тис. га.

Минулої осені аграрії нарікали на дещо зміщені строки посіву озимини через тривалу відсутність дощів, а отже, брак вологи у грунті. Адже є науково обґрунтовані оптимальні строки посіву, які доводиться порушувати, а це у перспективі може суттєво вплинути на врожайність озимини.

«Торік була посушлива осінь, – каже директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА Володимир Стахів. – Значна частина озимих зернових, закладених на 2024 аграрний рік, вчасно не зійшла. Лише завдяки дощам у жовтні аграрії отримали сходи, які розкущилися. І тепер тепла погода сприяє тому, щоби процес продовжувався.

Ми були схвильовані, коли 9-10 січня по всій території області спостерігалося зниження температури повітря до 18-23°С морозу, що було небезпечним для зимуючих культур. Достатній на більшості площ сніговий покрив запобігав зниженню температури ґрунту на глибині залягання вузла кущіння до загрозливих для рослин меж. У період найнижчих температур повітря ґрунт на глибині 3 см охолоджувався до мінус 1-6°С. Перезимівля озимих культур відбувалася за умов нестійкого температурного режиму».

На сьогодні сходи в доброму та задовільному стані.

Галина ВАНДЗЕЛЯК