Адмінпротоколи на споживачів зможуть складати працівники “Тернопільводоканалу”

Вони складатимуть протоколи за порушення правил користування водою, вимог щодо комерційного обліку питної води, правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями, Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 28 лютого.
Вказане рішення підготували, враховуючи лист комунального підприємства «Тернопільводоканал» та з метою своєчасного виявлення порушень і притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що не дотримуються вимог законодавства у сфері водопостачання та водовідведення.
– Йдеться, зокрема, про такі порушення, як недопуск до приладів комерційного обліку для перевірки, а також втручання у роботу комерційного обліку, – пояснив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – На жаль, окремі споживачі використовують різні технічні засоби для втручання у прилад обліку і він показує необ’єктивні дані. По суті, це крадіжка води, тому є перелік інспекторів, які мають право складати адміністративні протоколи, не залучаючи працівників муніципальної поліції.
Відповідно до прийнятого рішення, складати протоколи про адміністративні порушення мають право: начальник, інженери та контролери відділу розрахунків населення; начальник, інженери та техніки, старші контролери та контролери водопровідного господарства абонентного відділу; начальник, старші інспектори та інспектори відділу водоканалізаційної інспекції.